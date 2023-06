‘Beste speler Twente’ moet alleen Salah nog voorbij: ‘Ook toen was hij constant’

Donderdag, 1 juni 2023 om 21:11 • Tom Rofekamp

Vaclav Cerny is in bloedvorm. De vleugelaanvaller van FC Twente kroonde zich met zijn goal tegen sc Heerenveen (1-2) tot de op een na productiefste speler in de top zeven competities van Europa sinds maart. Daarmee hoeft Cerny alleen Mohamed Salah voor zich te dulden. Karim El Ahmadi noemt de Tsjech donderdag dan ook 'de beste speler dit seizoen bij Twente'.

Cerny scoorde zondag nog tegen Ajax (1-3 winst) en wist ook tegen Heerenveen al binnen twintig minuten het net te vinden. De rappe vleugelspits zette een combinatie op met Michel Vlap, deed datzelfde met Manfred Ugalde en schoof de bal behendig onder Andries Noppert door: 0-1. Dat betekende al Cerny's zevende goal sinds 1 maart, een periode waarin hij tevens achtmaal aangever was.

Alleen Salah deed dat beter in de top zeven competities van Europa. De ster van Liverpool maakte sinds maart elf treffers en was zevenmaal aangever. Cerny volgt dus op kruipafstand, en dat kan op complimenten rekenen bij El Ahmadi. "Cerny is misschien wel de beste speler van Twente dit seizoen. Ook in de fase dat Twente wat minder was, was hij heel constant in zijn goals en assists", zegt de oud-middenvelder donderdag bij ESPN.

Cerny staat na zijn goal van donderdag op veertien treffers en elf assists dit seizoen. Dat maakt het zijn productiefste tot nu toe op het hoogste niveau. Alleen namens de beloften van Ajax wist Cerny zijn cijfers van dit seizoen nog enigszins te benaderen. In de jaargang 2016/17 kwam de tweevoudig Tsjechisch international tot vijftien treffers en zes assists, terwijl hij drie jaar later op tien goals en tien assists eindigde. Cerny is mogelijk aan zijn laatste seizoen bezig in Twentse dienst, daar hij onlangs aangaf 'zeker nog een stap omhoog te willen maken'.