‘Besproken’ Christian Eriksen kan op 200 kilometer van Ajax aan de slag

Een terugkeer van Christian Eriksen bij Ajax is een thema geweest, zo meldt Voetbal International woensdag. Vanwege het ontbreken van de benodigde financiële middelen zijn de Amsterdammers echter nog niet concreet geworden voor de voormalig smaakmaker. Ondertussen is de 32-jarige Eriksen hét toptarget bij Anderlecht, weet Het Nieuwsblad.

In een transferupdate van VI komt ook de naam van Eriksen ter sprake. “Een terugkeer van Christian Eriksen bij Ajax, waar in buitenlandse media veel over wordt geschreven, is een thema geweest, maar (nog) niet concreet geworden”, schrijft journalist Tim van Duijn.

“Ajax zou daar pas werk van kunnen maken als er spelers zijn vertrokken en Eriksen, die van 2009 tot 2013 al in Amsterdam speelde, qua salaris bereid is flink omlaag te gaan. Tot die tijd is een rentree bij Ajax toekomstmuziek”, aldus Van Duijn.

Eriksen brak op jonge leeftijd door bij Ajax. In 163 officiële wedstrijden was de rechtspoot goed voor 32 doelpunten en 65 assists. Met Ajax won Eriksen driemaal de landstitel, eenmaal de TOTO KNVB Beker en eenmaal de Johan Cruijff Schaal.

Anderlecht

Anderlecht-trainer Brian Riemer zal hopen dat de financiële slagkracht van Ajax uitblijft, daar hij Eriksen ziet als ideale spelmaker voor de Belgische topclub. De Deense international geldt dan ook als hét toptarget bij Anderlecht.

“Eriksen vinkt alle vakjes af als potentiële nieuwe spelverdeler: hij heeft ervaring op het allerhoogste niveau, brengt leiderschap en creativiteit mee en de wil om zich nog een keer te bewijzen”, aldus Het Nieuwsblad.

“Hoe meer tijd er verstrijkt en hoe dichter het einde van de transferperiode nadert, hoe gunstiger de situatie voor Anderlecht wordt. Eriksen kreeg naar verluidt nog geen andere aanbiedingen die hem konden bekoren en wacht af.”

Eriksen ligt bij Manchester United nog tot medio 2025 vast en komt hoogstwaarschijnlijk niet meer in de plannen van manager Erik ten Hag voor. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 8 miljoen euro. Anderlecht denkt goede papieren te hebben voor zijn handtekening, daar Riemer en Eriksen goed contact hebben gehouden na hun gezamenlijke tijd bij Brentford.