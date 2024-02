Besiktas zet goede vorm door en plaatst zich voor halve finale van de beker

Besiktas heeft zich woensdagavond geplaatst voor de halve finale van de Turkse beker. De ploeg van Fernando Santos rekende zonder al te veel moeite af met Konyaspor: 2-0. Salih Uçan en Cenk Tosun verzorgden de doelpuntenproductie.

Besiktas begon met de nodige bekende namen aan de wedstrijd. Voormalig AZ-verdediger Jonas Svensson had zoals gewoonlijk een basisplek, evenals ex-Vitesseaar Milot Rashica. Het achttienjarige toptalent Semih Kiliçsoy verscheen eveneens aan de aftrap.

Het initiatief lag in de eerste helft bij de thuisploeg. Besiktas kwam in het eerste halfuur amper tot kansen, maar leek wel het enigszins betere van het spel te hebben. In minuut 32 sloegen de Zwarte Adelaars toe.

Een afstandsschot van Ernest Muçi werd allesbehalve goed verwerkt door Konyaspor-doelman Deniz Ertas, waarna de bal voor de voeten van Uçan belandde. De middenvelder wist daar wel raad mee: 1-0.

In het eerste gedeelte van het tweede bedrijf viel een vergelijkbaar spelbeeld te zien als voor de theepauze. Besiktas zocht een treffer, maar kwam niet tot veel goede mogelijkheden. Toch zou de formatie van Santos de marge verdubbelen.

Tosun mocht halverwege zijn intrede in het veld maken en hij bekroonde zijn invalbeurt al snel met een doelpunt. De Turkse aanvaller kopte in minuut 58 een hoekschop van Gedson Fernandes binnen: 2-0.

Konyaspor gebruikte de tweede tegentreffer ogenschijnlijk als wekker en ging in de dertig minuten die nog te spelen waren op jacht naar aansluiting, maar de degradatiekandidaat uit de Süper Lig bleek niet bij machte om tot scoren te komen.

