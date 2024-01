Besiktas wint mede dankzij ex-Eredivisie-aanvaller voor het eerst in 62 dagen

Besiktas heeft zaterdagavond zijn eerste thuiszege sinds 12 november 2023 geboekt. In eigen huis was de ploeg van trainer Fernando Santos met 3-0 te sterk voor Karagümrük dankzij doelpunten van Semih Kiliçsoy, voormalig Vitesse-aanvaller Milot Rashica en Gedson Fernandes. De laatste thuiszege boekten de Zwarte Adelaars tegen Istanbul Basaksehir (1-0). Dankzij de driepunter houdt Besiktas met 35 punten voorlopig de vierde plek in de Süper Lig in handen. De achterstand op koploper Fenerbahçe, dat een wedstrijd minder speelde, bedraagt vijftien punten.

Besiktas - Karagümrük 3-0

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Hoewel Besiktas de bovenliggende partij was, slaagde men er niet in de score in de eerste helft te openen. Dat lukte wel na een uur spelen. Aan de rechterkant van de zestien belandde de bal voor de voeten van Kiliçsoy, die met een diagonale schuiver de 1-0 aantekende. De score werd enkele minuten later verdubbeld door Rashica, die scoorde op aangeven van Cenk Tosun: 2-0. Het slotakkoord werd gespeeld in de blessuretijd. Ante Rebic legde de bal in de zestien breed op Fernandes, die de hoek voor het uitkiezen had en geen fout maakte: 3-0.