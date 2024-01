Heerlijke treffer ex-Eredivisionist luidt ruime zege Besiktas in

Besiktas heeft dinsdagavond zonder briljant te spelen een ruime zege geboekt op Caykur Rizespor. Door in beide helften twee keer te scoren stond er uiteindelijk een 0-4 eindstand op het scorebord. Het hoogtepunt van de wedstrijd was de openingstreffer van ex-Vitessenaar Milot Rashica.

De 27-jarige buitenspeler begon in de basis bij Besiktas. Rashica, die 2,5 seizoenen speelde voor Vitesse, startte als rechtsbuiten en moest onder meer spits Cenk Tosun van aanvoer voorzien.

De Kosovaar brak zelf al in de vierde minuut van het duel de ban. Hij kreeg de bal aan de rechterkant van het veld ingespeeld en dribbelde richting de vijandelijke zestien. De verdedigers van Rizespor lieten na Rashica adequaat aan te pakken, waardoor de flankspeler kon uithalen: 0-1.

Een heerlijke uithaal ?? Besiktas komt al vroeg op voorsprong door een prima treffer van Milot Rashica ??#ZiggoSport #SuperLig #RIZvBJK pic.twitter.com/VNL422Z6vi — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 9, 2024

Op slag van rust zou Besiktas de voorsprong verdubbelen. Aan de rand van de zestien ontving Semih Kilicsoy de bal van Demir Ege Tiknaz. Eerstgenoemde vuurde een schot recht op Rizespor-doelman Gökhan Akkan af, maar de keeper blunderde en zag de bal in het doel belanden: 0-2.

De 0-3 viel snel na de pauze. Een mislukt schot van Rashica belandde in de voeten van Kilicsoy. De achttienjarige aanvaller speelde vervolgens een verdediger uit en schoot feilloos raak.

Rizespor kreeg gedurende het duel de nodige kansen, maar was ondermaats in de afronding. Het gros van de pogingen was niet tussen de palen, waardoor Mert Günok vaak eenvoudig redding kon brengen.

Zo'n tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd zou de schade voor Rizespor nog groter worden. Kilicsoy reageerde attent op een lange bal en won een duel van een Rizespor-verdediger. Het Turkse talent had vervolgens een lage voorzet in huis, waarna Tosun voor leeg doel simpel kon binnentikken: 0-4.

