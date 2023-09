Besiktas voorkomt nederlaag bij Club Brugge dankzij late treffer Cenk Tosun

Donderdag, 21 september 2023 om 22:56 • Jonathan van Haaster

Club Brugge heeft nagelaten voortvarend van start te gaan in de Conference League. De Belgen waren de bovenliggende partij tegen Besiktas, creëerden meerdere grote kansen en benutten er uiteindelijk een via Hans Vanaken. Besiktas, dat zelf bij vlagen ook niet ongevaarlijk was, had vlak voor tijd alsnog een antwoord op de openingstreffer. Cenk Tosun was in minuut 88 de gevierde man en tekende voor de eindstand: 1-1.

Aan de kant van Brugge ontbrak Bjorn Meijer wegens een blessure, net als toptalent Antonio Nusa. Trainer Ronny Deila opteerde voor een 4-4-2-formatie met Igor Thiago en Vanaken als voorste pionnen. Andreas Skov Olsen en Michal Skoras moesten vanaf de zijkanten voor de aanvoer naar voren zorgen. Bij Besiktas werd topschutter Vincent Aboubakar geflankeerd door Milot Rashica (rechts) en Jackson Muleka (links). Het ervaren verdedigingsduo Daniel Amartey en Eric Bailly moesten de Belgische treffers zien te voorkomen. Onder meer Alex Oxlade-Chamberlain en Ante Rebic moesten het doen met een reserverol.

Brugge was in de beginfase de overduidelijke betere ploeg. Vanaken bekroonde de dominantie bijna. Na een mooie combinatie over de rechterkant trof hij echter de paal. Besiktas-goalie Mert Günok moest even later ingrijpen bij een gevaarlijke voorzet van Kyriani Sabbe, waarna Muleka een tegentreffer voorkwam uit de rebound. Besiktas kwam in eerste instantie niet verder dan een schot van Masuaku, die zijn inzet gekeerd zag worden door Sabbe. De Brugse storm ging nadien wat liggen, waardoor Besiktas vlak voor rust aan kon dringen. Tot een echte kans kwam het echter niet, terwijl Skov Olsen veel meer had moeten doen met het slappe rollertje dat hij uiteindelijk produceerde.

Na rust dook Aboubakar plots op voor de neus van Simon Mignolet. De goalie maakte zich groot en keerde de inzet van de Kameroener. Ook Rashica probeerde het, maar Sabbe liet weer zien goed te kunnen verdedigen en neutraliseerde de poging van de voormalig Vitesse-aanvaller. Igor Thiago had vervolgens alsnog voor de Belgische voorsprong moeten zorgen. De van Ludogorets overgekomen Braziliaan schoot van dichtbij echter hoog over. Günok had niet veel later een cruciale ingreep in huis op Skov Olsen, die andermaal een grote kans om zeep hielp. De treffer leek niet meer te vallen, maar een kwartier voor rust was het alsnog raak. Vanaken rondde knap af op aangeven van Skov Olsen: 1-0. Besiktas moest in de achtervolging en kreeg vlak voor tijd waar het op hoopte. Tosun faalde oog-in-oog met Mignolet niet: 1-1.