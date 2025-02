Besiktas klopt concurrent na horrorstart en heeft felbegeerde vierde plek in handen

Besiktas heeft de vierde plaats in de Turkse Süper Lig in handen. Eyüpspor, de voornaamste concurrent voor deze positie op de ranglijst, werd vrijdag met 1-3 verslagen. De achterstand op nummer drie Samsunspor bedraagt vijf punten. Galatasaray en Fenerbahçe maken in Turkije uit wie er dit seizoen kampioen wordt.

De start van Besiktas was nog wel dramatisch. Eyüpspor kwam via Tayfur Bingöl al in de openingsminuut op voorsprong. Besiktas herstelde zich van de vroege tegenslag en kwam na ruim een kwartier langszij: Ciro Immobile vond met een slim passje Rafa Silva, die in het dak van het doel raak schoot.

Besiktas werd steeds sterker en had pech toen Immobile net naast schoot. In de blessuretijd van de eerste helft kopte voormalig Vitessenaar Milot Rashica van dichtbij keihard raak uit een voorzet van Rafa Silva. Een 1-2 halverwege dus voor de bezoekende ploeg.

Het elftal van de onlangs aangestelde Ole Gunnar Solskjaer verdubbelde de marge na een uur spelen. Het was opnieuw Rafa Silva met een voorzet, waarna Semih Kilicsoy de 1-3 op het scorebord liet verschijnen met een harde knal. Besiktas kwam in het laatste halfuur niet meer in de problemen en pakt drie belangrijke punten in de strijd om Europees voetbal.

De vierde plaats in Turkije geeft aan het einde van het seizoen recht op een plaats in het kwalificatietoernooi van de Conference League. Besiktas heeft nog dertien speelronden voor de boeg in de Süper Lig en is ook nog actief in de nationale beker. In de Europa League was de poulefase het eindstation van de grootmacht uit Istanbul.