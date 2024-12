Besiktas heeft donderdagavond verloren op bezoek bij FK Bodø/Glimt. In Noorwegen eindigde het duel in een 2-1 overwinning voor de thuisploeg. Gedson Fernandes (Besiktas), Philip Zinckernagel en Odin Bjørtuft (beiden Bodø/Glimt) kwamen op het scorebord.

Bijzonderheden:

Besiktas opende na ruim twintig minuten de score via Fernandes. De uitploeg zette een counter in na slordig balverlies van Bodø/Glimt, waarna Bakhtiyor Zaynutdinov de bal voorgaf richting de tweede paal. Daar gleed Fernandes hem binnen: 0-1. Heel lang kon de Turkse ploeg niet genieten van die voorsprong, daar de Noren een kwartier later weer orde op zaken stelden via Philip Zinckernagel.

Een pass van ex-Feyenoorder Fredrik Bjørkan kwam via Ali Musrati bij Zinckernagel terecht, waarna de linksbuiten van dichtbij achter Besiktas-keeper Ersin Destanoglu schoot: 1-1. Ook de 2-1 zou voor rust nog vallen. Dit keer was Zinckernagel de man van de assist.

Een corner van de doelpuntenmaker eindigde bij Odin Bjørtuft, die met links raak schoot: 2-1. Beide ploegen kregen in het tweede bedrijf nog een aantal kansen, maar er werd niet meer gescoord. Bodø/Glimt stijgt door de zege naar plek dertien, terwijl Besiktas naar plaats 28 zakt.