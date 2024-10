Besiktas gaat na nederlaag tegen Ajax opnieuw hard onderuit

Besiktas heeft ook zijn tweede wedstrijd in de Europa League verloren. In eigen huis was de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst niet opgewassen tegen Eintracht Frankfurt: 1-3. In de eerste speelronde verloor de Turkse formatie al met 4-0 van Ajax in Amsterdam.

In de negentiende speelminuut opende Omar Marmoush de score uit een strafschop, die Eintracht kreeg toegekend na een overtreding van Gabriel Paulista in de eigen zestien. De 0-2 volgde drie minuten later. Junior Dina Ebimbe scoorde van dichtbij na een uitstekende pass van Robin Koch.

Nog voor het verstrijken van de 27ste speelminuut had Besiktas de aansluitingstreffer kunnen aantekenen, maar Ciro Immobile miste de penalty die hij kreeg na een handsbal van Koch. Tien minuten voor het einde van de wedstrijd zorgde Ansgar Knauff voor de beslissing met een bekeken puntertje in de benedenhoek: 0-3. In de blessuretijd maakte Arthur Masuaku dankzij de blunderende doelman Kaua Santos nog een eretreffer: 1-3.