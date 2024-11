Besiktas doet uitstekende zaken in Europa League na twee late treffers tegen stugge Zweden

Besiktas heeft woensdagavond zijn tweede zege in de Europa League-seizoen behaald. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst had het lang lastig met Malmö FF, maar dankzij late treffers van Ernest Muçi en Semih Kiliçsoy werden de Zweden aan de kant gezet: 2-1. Besiktas heeft nu zes punten uit vier duels en stijgt naar een voorlopige veertiende plaats. Malmö, dat drie punten heeft, staat 27ste van de 36 ploegen.

Bij Besiktas stond ex-AZ'er Jonas Svensson op rechtsback. Ciro Immobile ontbrak wegens een dijblessure, waardoor de pas negentienjarige Semih Kiliçsoy het mocht laten zien in de spits. De Turk werd in zijn rug gesteund door Rafa Silva en flankspelers João Mario en Muçi. Bij Malmö begon Sergio Peña, ex-FC Emmen, op het middenveld en zat voormalig NEC'er Søren Rieks op de bank. Niklas Moisander ontbrak wegens een blessure.

Gek veel gebeurde er niet in de openingsfase in het Tüpras Stadion. Malmö was nadien de eerste ploeg die echt dicht bij een treffer kwam. Zo werd een poging van Peña gekeerd door doelman Mert Günok, die ogenlikken later ook een antwoord had op een poging van Hugo Bolin.

Muçi verzorgde het eerste Turkse gevaar, al ging het schot van de Albaniër naast. Malmö bleef de gevaarlijkere partij, maar bleek weinig effectief. Isaac Kiese Thelin gaf Günok de gelegenheid te redden met een poging die niet genoeg richting een hoek werd gestuurd.

Na rust veranderde er niet gek veel aan het spelbeeld. Aan het begin van de tweede helft zag Bolin zijn poging gekraakt worden. Besiktas kwam nadien langzaam maar zeker beter in de wedstrijd.

Het leverde ook mogelijkheden op voor de Zwarte Adelaars. Zo gaf João Mario goed mee aan Muçi, wiens schot met links nipt naast ging. Rafa Silva had vervolgens de pech dat zijn inzet net over het Zweedse doel zeilde.

Het kwam toch nog goed voor Besiktas. Na een aanval over de rechterkant gaf Svensson zeer scherp voor tot bij de tweede paal, waar Muçi precies een gaatje tussen de paal en doelman Ricardo Friedrich vond: 1-0.

Kiliçsoy gooide het duel vijf minuten voor tijd vroegtijdig in het slot. Het toptalent schudde zijn directe tegenstander af, stoomde op richting doel en liet Friedrich kansloos met een droge knal in de verre hoek: 2-0. Invaller Rieks deed diep in blessuretijd nog wat terug voor Malmö, dat in het vervolg geen tijd meer had om een resultaat uit het vuur te slepen: 2-1.