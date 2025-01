Bernabéu applaudisseert massaal in minuut 76 voor heel bijzonder moment

Real Madrid heeft zondagavond een eenvoudige zege geboekt in LaLiga. In het Bernabéu was de ploeg van trainer Carlo Ancelotti veel te sterk voor Las Palmas dankzij treffers van Kylian Mbappé, Brahim Díaz, Rodrygo: 4-1. Bovendien keerde David Alaba terug op het veld na 399 dagen blessureleed. Dankzij de driepunter is de Koninklijke koploper in Spanje.

Ancelotti wijzigde zijn ploeg op veel plekken ten opzichte van het gewonnen Copa del Rey-duel met Celta de Vigo. Onder meer Rodrygo, Thibaut Courtois en Federico Valverde stonden ditmaal wél in de basis.

De Madrilenen begonnen erbarmelijk aan de wedstrijd, want binnen een halve minuut kwam Las Palmas al op een 0-1 voorsprong dankzij voormalig PSV’er Fabio Silva. Die achterstand werd overigens na ruim een half uur spelen omgezet in een vorosprong.

Mbappé zorgde in de achttiende speelminuut voor de gelijkmaker. Vanuit een strafschop, die hij mocht nemen na een overtreding van Sandro Ramírez in de zestien, zorgde de spits voor 1-1. Een kwartier later zorgde Brahim Díaz op aangeven van Lucas Vázquez al voor de 2-1.

De voordelige marge werd tien minuten voor rust zelf nog vergroot naar twee doelpunten. Vanaf de rand van het zestiengebied schoot hij met binnenkant voet op fraaie wijze raak: 3-1. Mbappé dacht vervolgens een loepzuivere hattrick te maken, maar zijn derde treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

In het tweede bedrijf verviel de weerstand van Las Palmas na de snelle treffer van Rodrygo en ook door de directe rode kaart voor Benito Ramírez was er weinig perspectief meer over voor de bezoekers. Jude Bellingham en Federico Valverde dachten ook nog te scoren, maar beide goals werden afgekeurd wegens buitenspel.

Verder kwam er een kwartier voor tijd een oorverdovend applaus voor David Alaba, die na 399 dagen blessureleed eindelijk terugkeerde op het veld. De Oostenrijker verving Antonio Rüdiger.