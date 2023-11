Berlijn huilt: rampzalig seizoen kost geliefde succescoach de kop

Woensdag, 15 november 2023 om 10:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:54

Urs Fischer is niet langer de hoofdtrainer van 1. FC Union Berlin, zo maakt de club dinsdagochtend bekend. De 57-jarige succescoach had ruim vijf jaar de leiding en schopte het van de 2. Bundesliga naar de Champions League, maar moet nu het veld ruimen. Het besluit is maandag tijdens een speciale bijeenkomst genomen.

Union schrijft op de clubsite dat het besluit om de samenwerking met Fischer te beëindigen in onderleg overleg is genomen. Maandagmiddag heeft er een ontmoeting plaatsgevonden tussen president Dirk Zingler en Fischer, waarin het slechte nieuws werd medegedeeld.

"Ik heb onlangs duidelijk gemaakt dat Urs Fischer een uitstekende coach is, en daar blijf ik absoluut van overtuigd", aldus Zingler. "Zijn werk heeft onze club de afgelopen jaren gekenmerkt. Het heeft veel nieuwe kansen geopend. Daar zijn we hem enorm dankbaar voor."

“Dit is een heel droevig moment, niet alleen voor mij persoonlijk, maar voor de hele Union-familie”, vervolgt Zingler. “Het doet pijn dat we er niet in zijn geslaagd de negatieve reeks van de afgelopen weken te doorbreken. Ik ben dankbaar en trots als ik terugkijk op de tijd die we samen hebben doorgebracht en de successen die we samen hebben gevierd."

Fischer stond sinds 2018 aan het roer bij FC Union Berlin. In zijn eerste seizoen leidde hij de club via de play-offs naar een historische promotie naar de Bundesliga. De jaren daarop kwalificeerde hij zich voor de verschillende Europese clubtoernooien, met als klap op de vuurpijl de deelname aan de Champions League dit seizoen.

Union draait momenteel echter een belabberd seizoen en moet in de Bundesliga genoegen nemen met de laatste plaats (zes punten uit elf wedstrijden). In de Champions League wisten die Eisernen nog maar één punt te verzamelen in Groep C. De laatste overwinning dateert van 26 augustus, toen met 4-1 werd gewonnen op bezoek bij SV Darmstadt.

"De afgelopen weken hebben veel kracht gekost", aldus Fischer in een eerste reactie. "We hebben alles geprobeerd en het team heeft veel moeite gedaan, maar het heeft geen resultaat opgeleverd. Ik ben heel dankbaar voor het vertrouwen dat ik hier altijd heb gevoeld. Toch voelt het goed om nu een verandering door te voeren."

"Ik heb Union leren kennen als een uitzonderlijke club", vervolgt Fischer. "Mijn dank gaat uit naar de spelers, de fans en de technische staf. Ik ben heel blij dat ik de maximale steun heb mogen voelen. Ik wens Union het allerbeste en ben ervan overtuigd dat ze erin zullen slagen om zich te handhaven."