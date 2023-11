‘Alfred Schreuder staat bij mogelijk nieuwe trainersklus voor enorme uitdaging’

Zaterdag, 25 november 2023 om 11:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:53

Alfred Schreuder is in beeld om aan de slag te gaan bij 1. FC Union Berlin, zo schrijven BILD en de Berliner Zeitung. De voormalig trainer van Ajax staat samen met een aantal andere namen op een kandidatenlijst. Op die lijst prijken ook de namen van Raúl en Oliver Glasner.

Union Berlin nam onlangs afscheid van succestrainer Urs Fischer wegens de dramatische seizoenstart. De club staat na twee overwinningen en negen nederlagen in de eerste elf competitiewedstrijden op de laatste plaats.

De zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer heeft onder meer naar Scheuder geleid. De 51-jarige Barnevelder liet begin deze maand zijn contract ontbinden bij Al-Ain FC. Schreuder zou het niet goed kunnen vinden met de rest van de technische staf, zo klonk het.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In Duitsland is Schreuder vooral bekend van zijn periode bij TSG Hoffenheim. Tussen 2015 en 2018 fungeerde de voormalig Ajax-trainer als rechterhand van Huub Stevens en Julian Nagelsmann. Na een kort uitstapje bij Ajax als assistent van Erik ten Hag keerde hij terug bij Hoffenheim, waar hij als opvolger diende van Nagelsmann.

Ook voor Raúl is de Bundesliga geen onbekend terrein. De Spanjaard speelde tussen 2010 en 2012 in dienst van Schalke 04 en was in oktober in beeld om bij de club uit Gelsenkirchen aan de slag te gaan als trainer. Raúl staat momenteel aan het roer bij de beloften van Real Madrid.

Profiel Union Berlin

Voorzitter Dirk Zingler kondigde na het vertrek van Fischer aan zorgvuldig op zoek te gaan naar een opvolger voor de Zwitserse succescoach. Zo moet de nieuwe hoofdtrainer de Duitse taal machtig zijn en zich kunnen identificeren met de normen en waarden van de club.

Fischer schopte het met Union van de 2. Bundesliga tot de Champions League en eindigde vorig seizoen op de vierde plaats. In de groepsfase van het miljardenbal werd dit seizoen echter pas één punt gepakt uit de eerste vier wedstrijden. Bij Union staan onder meer Danilho Doekhi en Sheraldo Becker onder contract.