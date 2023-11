Berghuis ziet Ajax belangrijke kwaliteit missen: ‘Vandaag alleen Akpom...’

Zondag, 26 november 2023 om 12:00 • Bart DHanis • Laatste update: 12:09

Steven Berghuis maakt zich zorgen over de kopkracht van Ajax, zo heeft hij gezegd voor de camera van ESPN. Ajax scoorde zaterdagavond tegen Vitesse weliswaar uit een hoekschop, maar toch ziet Berghuis te weinig kopkracht in de selectie van zijn club.

“We zijn door het vertrek van Edson Álvarez, Lisandro Martínez en Sébastien Haller flink wat kopkracht kwijtgeraakt. We hebben vandaag eigenlijk alleen Chuba Akpom die goed is met zijn hoofd”, stelt de rechtsbuiten annex middenvelder in het interview na afloop.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Akpom scoorde in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam (2-0 winst) ook al met zijn hoofd uit een hoekschop en was zaterdagavond op precies dezelfde manier trefzeker. Ook bij de derde Amsterdamse treffer had Akpom een aandeel. Hij raakte de bal weliswaar niet aan, maar door zijn aanwezigheid liep Dominik Oroz de bal in eigen doel.

Berghuis zei verder tevreden te zijn over de uitslag. Ajax versloeg hekkensluiter Vitesse met 5-0 en klom zo op naar de achtste plaats in de Eredivisie. "Uitslag is goed en we hebben paar mooie goals gemaakt, dus een prima avond.”

“Naar dit soort uitslagen moeten we toe. Dus al met al ging het best oké. Ik zie steeds meer structuur in het spel komen. Met name aan de bal, Ik denk dat je dat ook wel kan terugzien. In balverlies kunnen we nog veel verbeteren. We moeten elkaar blijven coachen, we hebben een heel jong elftal.”

Berghuis was zelf belangrijk voor zijn ploeg door twee assists af te leveren. Ook gaf hij de bal in het strafschopgebied waar het eigen doelpunt uit voortkwam, toch zegt hij niet echt bezig te zijn met cijfers. “Ik ben niet meer zo met data bezig. Tegenwoordig is het zo dat als je scoort, je meteen een goede wedstrijd hebt gespeeld.”

Berghuis moest zich na 74 minuten spelen laten vervangen voor Mika Godts. De 31-jarige linkspoot kreeg een schop tegen zijn enkel en ging geblesseerd het veld af. Berghuis zelf maakt zich weinig zorgen over zijn inzetbaarheid tegen Olympique Marseille aankomende donderdag. “Ik kreeg een tik tegen mijn enkel, dat vind ik altijd een stuk minder zorgelijk dan wanneer je hem verzwikt of iets dergelijks.”