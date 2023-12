Berghuis wordt massaal uitgelachen op X na beschamende actie

Steven Berghuis heeft voor veel hilariteit gezorgd op X. De aanvaller van Ajax miste in de 78ste speelminuut bij een 2-1 voorsprong op PEC Zwolle een kans voor open doel, maar hij faalde opzichtig. Uiteindelijk werd de aanval gestopt wegens buitenspel.

Akpom draaide in de 78ste speelminuut op uitstekende wijze weg bij zijn directe tegenstander. De aanvaller bezorgde de bal vervolgens bij Kenneth Taylor, die Steven Berghuis een niet te missen kans bezorgde.

Die kans bleek wél te missen, want Berghuis hoopte de bal eerste aan te nemen. Toen hij doorhad dat de bal van zijn voet schoot, sloeg hij direct de handen voor zijn gezicht. Uiteindelijk werd Taylor afgevlagd voor buitenspel, maar Berghuis baalde er niet minder om.

Via de VAR had een doelpunt van Berghuis alsnog kunnen tellen, want Taylor bleek de bal van een speler van PEC te hebben ontvangen.

Het hachelijke moment bleef ook op X niet onopgemerkt, want direct na de misser werd Berghuis massaal uitgelachen. "Berghuis, wat ben je aan het doen? Amateur", zo schrijft een gebruiker. "Berghuis pannenkoek", zo schrijft een ander.

Berghuis wat ben je aan het doen? Amateur. #ajax — Sven (@svenklessens) December 17, 2023

BERGHUIS JIJ PANNENKOEK — Lars (@Larsdrinkswater) December 17, 2023

Whaaaaaa #Berghuis….en dat vindt zichzelf dan een buitengewoon goede speler? #kneus — ????Yo-Han???? (@Boldking1973) December 17, 2023

BERGHUIS ME KREUPELE OMA HAD DIE ER NOG IN GESCHOTEN… ???? #ajapec — Britt (@BrittBR97) December 17, 2023

