Berghuis wel of niet tegen Feyenoord? 'Waarom meenemen? Ze ontvangen hem niet met open armen'

Journalist Martijn Krabbendam zou het niet verstandig vinden als Ajax-trainer Francesco Farioli Steven Berghuis meeneemt naar Rotterdam voor De Klassieker tegen Feyenoord. De Italiaanse trainer kon dinsdag op de afsluitende persconferentie nog niet met zekerheid zeggen of de rechtspoot in aanmerking komt voor speeltijd in De Kuip.

''Berghuis gaat het niet halen, of wel?'', wil Genee weten in De Wandelgangen, een rubriek van Vandaag Inside. ''Nou, Farioli zei dat hij misschien wel meeging'', vult Krabbendam direct aan. ''Ik kan me het niet voorstellen. Ik zou het ook niet doen als ik hem was.''

''Ik zou hem ook niet meenemen. En dan alleen in de rust laten warmlopen ofzo? Want het is nog niet zo dat ze hem met open armen staan op te wachten natuurlijk'', verwijst de Feyenoord-watcher naar het feit dat Berghuis enkele jaren in Rotterdam-Zuid speelde, voordat hij de overstap maakte richting Ajax.

''Die jongen heeft helemaal niet gespeeld de laatste weken. Dus waarom zou je hem dan morgen (woensdag, red.) meenemen?'', zet Krabbendam zijn mening over de vleugelaanvaller nog een keer kracht bij.

''Omdat Farioli niet te volgen is'', werpt Genee direct op. ''Dat is waar. Ik sluit ook niet uit dat hij speelt'', is Krabbendam het eens met zijn gesprekspartner.

Farioli meldde op de persconferentie van dinsdag dat woensdag wordt besloten of Berghuis er morgen bij kan zijn. “Voor Berghuis geldt dat hij misschien in actie kan komen en erbij is morgen, dat gaan we na de training evalueren”, gaf Farioli aan.

De laatste wedstrijd waarin Berghuis in actie kwam, was de Europa League-voorronde-wedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok. Deze wedstrijd op bezoek in Polen werd met 1-4 gewonnen.

