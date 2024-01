‘Benzema verschijnt op radar oude liefde, maar salaris lijkt groot obstakel’

Olympique Lyon onderzoekt de mogelijkheden om Karim Benzema terug te halen, zo weet RMC Sport maandag te melden. De 36-jarige aanvaller staat momenteel onder contract bij Ittihad Club uit Saudi-Arabië, maar zou openstaan voor een tussentijds vertrek aldaar.

Bronnen rondom Lyon benadrukken wel dat het lastig zal worden om Benzema te strikken. De ervaren spits tekende tot medio 2026 bij Ittihad Club en strijkt in die periode ruim 300 miljoen euro op. Lyon is niet in staat om aan dergelijke salariseisen te voldoen, zo klinkt het uit Frankrijk.

Onder meer RMC Sport benadrukt daarnaast dat Ittihad Club fors heeft geïnvesteerd in Benzema, die wordt gezien als een boegbeeld voor het voetbal in Saudi-Arabië. Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat de samenwerking al na een halfjaar wordt stopgezet door de ambitieuze club. De Fransen vestigen ondertussen hun hoop op de goede connecties tussen Eagle, het investeerdersbedrijf dat de scepter zwaait bij Lyon, en Saudi-Arabië.

Dat er frictie is tussen club en speler, werd vorige week duidelijk. Benzema meldde zich namelijk zeventien dagen te laat bij zijn werkgever. Er heerste lange tijd onduidelijkheid rondom de superspits, die op vakantie was, en zijn club is dan ook woedend op de Fransman.

De voormalig Ballon d'Or-winnaar vierde rond de feestdagen een vakantie op Mauritius, een eiland in de buurt van Madagaskar. Hij zou vervolgens op 2 januari terugkeren bij zijn club in Saudi-Arabië, maar daar kwam het lange tijd niet van. Persbureau AFP sprak met een anonieme bron binnen de club.

“Benzema zou op 2 januari terugkeren van zijn vakantie, maar liet maar liefst tien dagen niets van zich horen. Hij was onbereikbaar”, meldde de anonieme bron. Benzema werd vorig weekend als gevolg hiervan uit de selectie gezet door manager Marcelo Gallardo. Er ging een gerucht dat Benzema vast zou hebben gezeten op het eiland door de cycloon Belal en dat het daardoor voor hem onmogelijk was geworden om terug te keren naar zijn club, maar de tropische storm ontstond pas nadat de spits zou moeten zijn teruggekeerd.

Het is vooralsnog onduidelijk wanneer Benzema zijn rentree zal maken in de selectie. De Fransman zou volgens de berichtgeving ‘zeer ongelukkig’ zijn in Saudi-Arabië en het lijkt dan ook niet uitgesloten dat hij een vertrek wil forceren. De club wil nu in gesprek met Benzema en zijn zaakwaarnemer om de situatie te bespreken. Een winters vertrek ziet de club echter niet zitten.

Opgegroeid bij Lyon

Benzema doorliep de jeugdopleiding van Lyon en zette bij de Zuid-Franse club ook zijn eerste stappen in het betaald voetbal. Na 66 goals in 148 wedstrijden werd de spits weggeplukt door Real Madrid, waar hij jarenlang een van de belangrijkste spelers was. Na veertien jaar in Spanje koos Benzema voor een lucratief avontuur bij Ittihad Club.

Lyon zou een spits als Benzema wel goed kunnen gebruiken, daar de club momenteel zestiende staat in de Ligue 1 en tegen degradatie vecht. Les Gones wisten in achttien competitiewedstrijden slechts zeventien keer te scoren en behoren mede daardoor tot de laagvliegers in Frankrijk.