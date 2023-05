Benfica moet titelfeest ondanks goal Aursnes in sensationele topper uitstellen

Maandag, 22 mei 2023 om 00:04 • Mart van Mourik

Het topduel Sporting Portugal en Benfica is in een gelijkspel geëindigd. Lang zag het ernaar uit dat de ploeg van trainer Rúben Amorim met een 2-1 zege aan de haal zou gaan, maar in de 94ste speelminuut zorgde João Neves voor de gelijkmaker: 2-2. Benfica had een overwinning nodig om zich op zondag al te verzekeren van de Portugese landstitel, maar het feest moet nog een week worden uitgesteld. De voorsprong van as Águias op nummer twee FC Porto bedraagt met nog een speelronde te gaan een punt; in de laatste wedstrijd speelt Benfica thuis tegen het reeds gedegradeerde Santa Clara. Sporting is geëindigd op plek vier en loopt Champions League-voetbal mis.

Bijzonderheden:

De score werd vijf minuten voor het rustsignaal geopend door Trincao. Na een voorzet vanaf links had defensie veel moeite om de bal uit de zestien te werken, waardoor de spits plotseling in scoringspositie kwam. Van dichtbij schoot hij de 1-0 binnen. Het tweede doelpunt volgde vijf minuten later, toen Ousmane Diomande op aangeven van Nuno Santos tot scoren kwam. In de 71ste minuut verzorgde voormalig Feyenoorder Fredrik Aursnes de aansluitingstreffer. De middenvelder werd volledig vrijgelaten in het zestienmetergebied en knikte uit een voorzet van Alejandro Grimaldo de 2-1 binnen. De gelijkmaker volgde diep in blessuretijd. Na een bizarre scrimmage voor het vijandige doel kreeg Neves de bal voor zijn voet, waarna hij van dichtbij hard raak schoot: 2-2.

Sporting Portugal - Benfica 2-2

39’ 1-0 Trincao

44’ 2-0 Ousmane Diomande (assist: Nuno Santos)

71’ 2-1 Fredrik Aursnes (assist: Alejandro Grimaldo)

94’ 2-2 João Neves

