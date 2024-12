Bellingham, Güler en Mbappé laten Real Madrid optimaal profiteren van gelijkspel Barcelona

Real Madrid heeft het gat met koploper FC Barcelona verkleind tot twee punten. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti won na een ietwat moeizame start ruim van Girona: 0-3. Jude Bellingham, Arda Güler en Kylian Mbappé verzorgden de treffers voor Real, dat het inhaalduel met Valencia nog tegoed heeft en dus minder verliespunten heeft dan Barcelona, dat eerder op de dag met 2-2 gelijkspeelde tegen Real Betis. Girona is terug te vinden op plek acht.

Mede door de afwezigheid van de geblesseerden Rodrygo en Vinícius Júnior kreeg Brahim Díaz de kans in de basis. De Marokkaan, die een spitsenkoppel vormde met Mbappé, werd in zijn rug gesteund door Güler en Bellingham. Luka Modric en Federico Valverde moesten voor de balans op het middenveld zorgen. Bij Girona waren Daley Blind, Gabriel Misehouy en Arnaut Danjuma bankzitters. Donny van de Beek startte wél.

Van de Beek was een van de beteren op het veld in het openingskwartier, waarin Real Madrid geen haast had om een treffer te maken. De Nijkerkervener stond met zijn overtuigende dribbels aan de basis van enkele mogelijkheden voor Girona, dat daar uiteindelijk weinig tot niets mee wist te doen. Van de Beek kreeg na een half uur ook een kans om zelf te scoren, maar schoot over.

Real Madrid kwam beter in de wedstrijd en nadat pogingen van Díaz en Mbappé nog gekeerd werden door Paulo Gazzaniga, moest de doelman van Girona alsnog vissen. Een voorzet vanaf links werd slecht verwerkt door de Girona-defensie, die daarmee Bellingham de gelegenheid gaf om hard uit te halen: 0-1.

Met zijn treffer werd Bellingham de eerste speler dit seizoen die in vijf opeenvolgde LaLiga-duels scoorde. Bovendien is hij de eerste Real Madrid-speler sinds Karim Benzema (2020/21) die dit voor elkaar kreeg.

Bellingham stond ook aan de basis van de 0-2, die zo'n tien minuten na rust viel. De Engelsman draaide open op het middenveld en lanceerde Güler. De Turk hield zijn directe tegenstander van zich af en werkte met links knap af in de verre hoek: 0-2.

Girona ging er nog wel voor, maar het ontbeerde de Catalanen aan de magie die vorig seizoen ruimschoots aanwezig was. Yaser Asprilla zag zijn schot gekeerd worden door Courtois, die daarmee aan de basis stond van de 0-3. Met een heerlijk steekpassje lanceerde Modric Mbappé, die met een laag schot de verre hoek vond: 0-3.