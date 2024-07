Nations League-wedstrijd België - Israël wordt in het buitenland gespeeld door politieke gevoeligheid en veiligheid

Het Nations League-duel België-Israël op 6 september zal niet in België afgewerkt worden, zo meldt Het Laatste Nieuws. Belgische steden weigeren de wedstrijd te organiseren wegens de politieke gevoeligheid die een bezoek van het Israëlische team met zich meebrengt. Ook zouden er te veel veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden.

De Belgische voetbalbond (KBVB) heeft de laatste weken in meerdere steden aangeklopt met de vraag om de wedstrijd te organiseren. Onder meer Luik, Brussel, Leuven, Antwerpen en Brugge hebben al te kennen gegeven geen heil te zien in de organisatie van het Nations League-duel.

De oorlog tussen Israël en Hamas en de bijbehorende politieke gevoeligheden en veiligheidszorgen liggen ten grondslag aan het besluit van die steden om het verzoek van de KBVB af te wijzen. Het Laatste Nieuws weet dat er nog maar één oplossing overblijft: de wedstrijd in het buitenland afwerken.

Naast de bovengenoemde redenen willen gemeenten zich ook niet branden aan de wedstrijd gezien de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, wat volgens HLN ‘een minstens zo belangrijke beweegreden als de veiligheid is om de wedstrijd niet te organiseren’.

De KBVB heeft deze week nog contact gehad met de UEFA over de speellocatie, die hoe dan ook niet in België lijkt te liggen. De Europese voetbalbond heeft begrip voor de lastige situatie, begrijpt de gevoeligheid en heeft al meerdere alternatieve locaties besproken met de KBVB.

Eén van die opties is de Pancho Arena in de Hongaarse hoofdstad Budapest. “Dat stadion ligt letterlijk in de achtertuin van de pro-Israëlische premier Victor Orban.”

Dat de wedstrijd niet in België gespeeld gaat worden, is een domper voor de KBVB. De Belgische voetbalbond leed vorig jaar een verlies van bijna twaalf miljoen euro en ziet met de verplaatsing van de wedstrijd bijna een miljoen euro aan inkomsten verdampen.

Daarnaast zal de bond de reiskosten voor zijn rekening moeten nemen. Ook zullen er geen Belgische supporters aanwezig zijn, wat dan weer zijn weerslag kan hebben op de sportieve prestaties van de Rode Duivels, die zich willen herstellen van een teleurstellend verlopen EK.

