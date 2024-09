België start loodzware Nations League-groep als koploper na ruime zege op Israël

België is de Nations League begonnen met een 3-1 overwinning op Israël. Kevin De Bruyne (tweemaal) en Youri Tielemans scoorden voor de Belgen, terwijl Israël via een eigen doelpunt van Timothy Castagne nog iets terugdeed. Door de zege gaat België voorlopig samen met Italië, dat met 1-3 van Frankrijk won, aan kop in de groep.

Het duel werd, zonder publiek, afgewerkt in het Hongaarse Debrecen. Dat had ermee te maken dat men in België het een te groot risico vond om de wedstrijd in het eigen land te laten plaatsvinden, vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas. Desondanks was België op papier wel het thuisspelende land.

België begon met voormalig Vitessenaar Loïs Openda als spits, en PSV’er Johan Bakayoko op de bank. De Rode Duivels moeten het voortaan stellen zonder Jan Vertonghen, die na het EK van deze zomer zijn interlandcarrière beëindigde.

Na een weinig verheffende openingsfase kwamen de Belgen na twintig minuten spelen op voorsprong. Jérémy Doku ging na een goede actie richting de achterlijn, gaf de bal laag voor en rond de penaltystip stond De Bruyne klaar om hard af te drukken: 1-0.

Een kwartier later werd het 1-1. Anan Khalaili wilde een voorzet vanaf rechts voor het doel koppen, maar via het hoofd van Castagne viel de bal plotseling binnen. Omri Gandelman leek vlak voor rust zelfs voor de 1-2 te zorgen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Aan het begin van de tweede helft ging het België plots voor de wind. Eerst maakte Tielemans op fraaie wijze de 2-1 na terugleggen van Openda, even later benutte De Bruyne een strafschop na een overtreding op Openda: 3-1.

Laatstgenoemde verdiende na een klein uur opnieuw een penalty, en deze keer mocht hij hem zelf nemen. Hij schoot de bal echter matig in, waardoor doelman Yoav Gerafi redding bracht. Derhalve bleef de stand ongewijzigd.

Hoewel de Belgen nog een aantal keer dicht bij de vierde goal waren, werd er niet meer gescoord. Israël was vlak voor tijd nog wel trefzeker via Dean David, maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Maandag mag België tegen Frankrijk proberen ook de tweede wedstrijd te winnen. Israël neemt het dan op tegen Italië.