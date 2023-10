Begrip voor verrassende reserverol Minteh: ‘Het gaat veel te langzaam’

Woensdag, 4 oktober 2023 om 18:32 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:36

In de opstelling van Feyenoord valt één grote verrassing waar te nemen. Ramiz Zerrouki krijgt een basisplaats, wat ten koste gaat van Yankuba Minteh. De aanvaller was de laatste weken in bloedvorm en zijn reserverol komt voor velen dan ook als een verrassing. Youri Mulder heeft echter wel begrip voor de beslissing van trainer Arne Slot.

"We hebben nog wat beelden teruggehaald van het duel met Celtic", begint Mulder bij Ziggo Sport. "Stengs was niet zo content met het drukzetten van Minteh. Hij speelde in de spits en Stengs op 10, en dan mogen dit soort dingen niet gebeuren."

Mulder verwijst naar beelden waarop te zien is hoe Celtic makkelijk aan opbouwen komt door matig drukzetten van Minteh. "Tegen Celtic kan dat nog wel... Je ziet hier ook Wieffer die seint dat hij door moet drukken naar de rechter centrale verdediger. Het gaat veel te langzaam."

"Dit is een niveau hoger. Hij moet meer in het midden staan en staat slecht gepositioneerd. Je ziet Stengs ook wijzen, van: 'Loop er nou heen!'. Uiteindelijk komt het wel goed, omdat Ivanusec in het gat duikt, zodat Celtic er niet aan de andere kant uit kan komen. Op zich heeft hij het uiteindelijk wel begrepen, maar het duurde te lang. Dat zie je wel vaker met buitenspelers die in de spits terechtkomen. Dat ze daar moeite mee hebben."

"Dus zet Slot daar Ueda neer, die dat waarschijnlijk wel veel beter kan", vervolgt Mulder. De Japanner is in de punt van de aanval de vervanger van de geschorste Santiago Gimenez. Velen verwachtten Minteh in ieder geval in de basis, maar Slot kiest voor Zerrouki. Igor Paixão verhuist daardoor naar de rechterkant, terwijl Calvin Stengs hangend aan de linkerflank speelt. Quinten Timber neemt de 10-positie over.

"Tactisch moet je ervoor zorgen dat Atlético niet zomaar het middenveld kan bereiken, want zij hebben Griezmann die daar steeds opduikt en hij gaat het spel verdelen", sluit Mulder af. Feyenoord boekte in de eerste speelronde een 2-0 zege op Celtic, terwijl Atlético door een late tegentreffer in Rome gelijkspeelde tegen Lazio (2-2). Het duel in het Cívitas Metropolitano begint om 18:45 uur. De gastheren treden aan in hun gebruikelijke 5-3-2-formatie. Onder meer Memphis Depay ontbreekt wegens een blessure.

Opstelling Atlético Madrid: Oblak; Molina, Azpilicueta, Witsel, Hermoso, Lino; De Paul, Koke, Saúl; Morata, Griezmann.

Opstelling Feyenoord Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Zerrouki; Paixão, Ueda, Stengs.