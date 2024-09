Beerschot van Dirk Kuijt vindt bij FC Groningen gewenste versterking voor voorhoede

Florian Krüger maakt de overstap van FC Groningen naar Beerschot. Dat maakt de Trots van het Noorden bekend via de officiële kanalen. In Groningen kon de 25-jarige aanvaller al enige tijd niet meer rekenen op speeltijd.

In België is de transfermarkt nog tot en met vrijdag geopend, waardoor clubs uit dat land nog de mogelijkheid hebben om zich te versterken met spelers. Daar heeft Beerschot gebruik van gemaakt.

Groningen nam Krüger in de zomer van 2022 over van Arminia Bielefeld, voor meer dan één miljoen euro. In zijn eerste seizoen in de Euroborg kwam Krüger tot 23 officiële duels, waarin hij vier keer scoorde en drie assists gaf.

Het seizoen daarna, waarin Groningen actief was in de Keuken Kampioen Divisie, werd Krüger verhuurd aan Eintracht Braunschweig. Deze zomer keerde hij terug in Groningen.

Hoewel de Duitser nog een contract tot medio 2026 had bij de huidige nummer vier van de Eredivisie, behoorde hij dit seizoen niet meer tot de selectie van Groningen. Nu vertrekt hij dus definitief.

Hoeveel Groningen ontvangt van Beerschot voor Krüger, is niet bekend. Dirk Kuijt is overigens de trainer van de Belgische club.

Onder zijn leiding heeft de promovendus het dit seizoen lastig. Na zes wedstrijden is Beerschot hekkensluiter in de Jupiler Pro League, met één punt.