Been denkt mee met Arne Slot en Liverpool en wijst op speler van Feyenoord

Mario Been hoopt dat Dávid Hancko sowieso het seizoen afmaakt bij Feyenoord. Aan de andere kant snapt de analist van ESPN dat de Slowaakse verdediger een keer zal vertrekken uit De Kuip. Been noemt in dat kader het Liverpool van manager Arne Slot.

''Zeker als het in de winterstop gebeurt. Want je hebt niet of nauwelijks mogelijkheden om wat anders te halen'', hoopt Been niet dat Hancko in januari afscheid neemt van Feyenoord.

''Ik hoorde Juventus, maar hij gaf zelf al aan nog nooit met Juventus te hebben gesproken. In La Gazzetta dello Sport staan wel meer van dat soort dingen'', neemt de analist aan de andere kant alle geruchten rondom de verdediger van Feyenoord ook weer niet al te serieus.

''Maar dat er naar hem gekeken wordt, begrijp ik wel. Het is natuurlijk een speler die alles speelt en nog geen minuut gemist heeft. Zowel beker, Europees als voor zijn land. En hij laat ook bij Feyenoord zien van ongekende waarde te zijn, in balverlies en balbezit'', heeft Been Hancko hoog zitten.

''Dus ik snap wel dat ploegen daar naar kijken'', herhaalt de voormalig Feyenoorder nog maar eens. ''Hij kan ook nog eens linksback spelen en is opbouwend en aanvallend zeer sterk. Maar het is te hopen dat hij blijft bij Feyenoord. Want Facundo González die erachter zit is zeker nog niet goed genoeg. En Beelen heeft goede momenten, maar soms denken we ook dat hij er nog niet klaar voor is.''

Marciano Vink wil van Been weten wat Hancko Feyenoord zou moeten opleveren. ''Ik hoor bedragen tussen de 40 en 50 miljoen, dat vind ik een beetje veel. Maar 35 of 40 miljoen lijkt me voor zo'n speler niet al te veel.''

''Ik zeg niet dat hij daarheen moet, maar AS Roma is best wel een gerenommeerde club in Italië. Die staan nu ergens tegen de onderkant aan'', aldus Vink, die direct wordt aangevuld door Been. ''Arne Slot bij Liverpool? Waar hij mee gewerkt heeft. Het is natuurlijk een jongen die twee posities kan invullen'', wordt verwezen naar de multifunctionaliteit van Hancko.

Vink heeft zo zijn bedenkingen bij Liverpool. ''Die hebben Robertson, Van Dijk en Konaté. Die hebben wel genoeg achterin. Ik zou Juventus wel een mooie club voor hem vinden.''