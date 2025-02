Beelden: Uruguayaanse speler verliest het helemaal en slaat tegenstander plots vol tegen de grond

In Uruguay heeft tijdens de wedstrijd tussen Soriano Capital en Paysandu Interior een bizar incident plaatsgevonden. Mario González verloor in de slotfase volledig de controle over zichzelf en deelde een genadeloze klap uit aan tegenstander Enzo Echeveste.

De wedstrijd was de finale van de OFI National Cup of Selections, een amateurvoetbaltoernooi in Uruguay waaraan teams uit alle departementen van het land deelnemen.

Daarin pakte Paysandu twintig minuten voor tijd de 1-0 voorsprong door een doelpunt van Kevin Guinco. Dat zou ook de eindstand worden. Twee minuten voor tijd liep het echter volledig uit de hand.

González werd wat geduwd door spelers van Soriano, wat er uiteindelijk toe leidde dat hij vol uithaalde in het gezicht van Echeveste, die meteen op het gras viel.

Opvallend was dat daarmee het opstootje leek te eindigen, daar niemand wraak wilde nemen op González. Vanzelfsprekend werd González daarna met een rode kaart van het veld gestuurd.