Beelden: ‘Frenkie-vervanger’ Ian Maatsen vierde al vakantie op een luxe jacht

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Ian Maatsen, die op vakantie hoorde dat hij bij Oranje de vervanger is van de geblesseerd afgehaakte Frenkie de Jong.

De linksback, die het afgelopen halfjaar door Chelsea werd verhuurd aan Borussia Dortmund, maakte deel uit van de voorselectie voor het EK, maar viel op het laatste moment af. Nu mag hij dus alsnog naar het eindtoernooi in Duitsland. Maatsen speelde begin deze maand nog in de verloren Champions League-finale tegen Real Madrid (0-2), waarna hij op vakantie ging.

De Nederlander lag al een week lang op een jacht in de Egeïsche Zee met zijn vriendin Emely Tuinder, toen hij maandag een belletje kreeg van de staf van Oranje of hij zich kon melden in Wolfsburg, de thuisbasis van het Nederlands elftal voor het EK in Duitsland.

Direct na de Champions League-finale vloog Maatsen met zijn vriendin naar Griekenland, waar hij heeft genoten op een luxe jacht van het merk Hermes die voor de kust van het eiland Mykonos voer.

