Beelden: Ajax-spelers worden ook buiten het Philips Stadion bekogeld met bier

Zondag, 23 april 2023 om 17:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:54

Enkele spelers van Ajax zijn na de verloren topper tegen PSV (3-0 verlies) bekogeld met bier bij hun gang naar de spelersbus, zo is te zien op een video van Vandaag Inside. Voor wie de beker bier exact bedoeld was is niet bekend. Brian Brobbey was de speler die hem het dichtst bij zich gegooid kreeg. Tijdens de wedstrijd werd er ook al met bier gegooid door de PSV-fans. Toen was Steven Berghuis het mikpunt. Het leidde na een uur spelen tot een tijdelijke staking.