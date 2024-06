‘Bedrijvig FC Twente ziet gewenste vleugelspeler op het EK rondlopen’

FC Twente wil zakendoen met Újpest FC en Hongaar Kevin Csoboth (24) naar Enschede halen, zo melden diverse Hongaarse media. Volgens onder meer Öltözon Túl staat de negenvoudig international al langer op het wensenlijstje. De Tukkers hopen na het EK toe te slaan.

Csoboth begeeft zich momenteel in Duitsland, waar hij met Hongarije deelneemt aan het EK. Tegen het gastland maakte de buitenspeler voor het eerst in zijn loopbaan minuten op een eindtoernooi. Csoboth deed slechts drie minuten mee en moet zondag tegen Schotland opnieuw genoegen nemen met een plek op de bank.

Na eerdere interesse wil Twente deze zomer doorpakken voor Csoboth. De Hongaar ligt nog tot medio 2027 vast bij Újpest, waardoor de Tukkers met een transfersom over de brug moeten komen.

Transfermarkt schat de marktwaarde van Csoboth op zo’n 1 miljoen euro, al is er mogelijk een hoger bedrag nodig om Újpest te overtuigen. Het Spaanse Celta de Vigo is namelijk eveneens in de markt voor Csoboth.

Csoboth werd als tiener gescout door Benfica, maar kwam bij de Portugese topclub niet verder dan het beloftenelftal. In 2021 keerde de rechtspoot terug naar Hongarije. Via Szeged en Fehérvár belandde hij in 2022 bij Újpest.

Inmiddels staat de teller op 64 officiële wedstrijden namens Újpest. Daarin was Csoboth goed voor 13 doelpunten en 13 assists. De buitenspeler moet trainer Joseph Oosting voorzien van meer opties op de flanken.

FC Twente is al behoorlijk actief op de transfermarkt. Alec van Hoorenbeeck werd voor 600.000 euro definitief overgenomen van KV Mechelen, terwijl Bas Kuipers en Sayfallah Ltaief overkwamen van respectievelijk Go Ahead Eagles en FC Basel.

