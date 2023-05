Becker mag opnieuw hopen op transfer naar Premier League: 3 clubs geïnteresseerd

Dinsdag, 16 mei 2023 om 13:50 • Noel Korteweg • Laatste update: 13:51

Sheraldo Becker mag na zijn afketste transfer naar Everton van afgelopen januari opnieuw hopen op een droomtransfer naar de Premier League. De 28-jarige aanvaller van 1. FC Union Berlin staat volgens Sky Sports namelijk in de belangstelling van West Ham United, Fulham en promovendus Burnley.

De Amsterdammer geniet al langer interesse van clubs uit Engeland en andere topcompetities. De zesvoudig international van Suriname is bezig aan een uitstekend seizoen bij Union Berlin. Becker was tot dusver goed voor twaalf doelpunten en tien assists in 46 wedstrijden voor de club uit Berlijn, die nog volop in de race is voor Champions League-voetbal. De ploeg van trainer Urs Fischer staat – met nog twee wedstrijden te gaan – op de vierde plaats, op drie punten voorsprong op nummer vijf SC Freiburg.

Union Berlin werkte op 31 januari niet mee aan een transfer van Becker, die naar Everton kon vertrekken. De Duitsers wilden de selectie grotendeels intact houden om het seizoen zo goed mogelijk af te sluiten. Becker, die nog een contract heeft tot medio 2024 in Berlijn, lijkt in de zomer te kunnen kiezen uit in ieder geval West Ham, Fulham en Burnley. The Clarets staan onder leiding van Vincent Kompany en promoveerden dit seizoen naar het hoogste niveau. Union Berlin zou een bedrag tussen de vijftien en twintig miljoen euro willen ontvangen voor Becker.

De aanvaller ruilde ADO Den Haag in de zomer van 2019 in voor Union Berlin, nadat hij drie jaar eerder over was gekomen van Ajax. Becker kwam tot 95 wedstrijden voor de Hagenezen en was daarin goed voor dertien doelpunten en fungeerde twintig keer als aangever. De Amsterdammer komt uit de jeugdopleiding van Ajax, maar maakte nooit minuten in het eerste elftal.