Beau de Boer, vriendin van Calvin Stengs, reageert op kritiek van Feyenoord-fans

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Beau de Boer, die niet zit te wachten op kritische reacties van Feyenoord-supporters over Calvin Stengs.

Beau, de dochter van voormalig Ajacied Frank de Boer, is al jarenlang samen met Stengs. Zondag, een dag na het teleurstellende 1-1 gelijkspel met Willem II, deelde ze via TikTok een korte video van de Feyenoorder.

Op de beelden is Stengs te zien terwijl hij zijn rust pakt op de bank. Wanneer de creatieve linkspoot erachter komt dat hij gefilmd wordt, trakteert hij de camera op een brede glimlach. De video is inmiddels 186.000 keer bekeken.

Niet iedereen zit te wachten op een video van Stengs, zo blijkt uit de reacties. We zijn een beetje Stengs-moe色, reageert Feyenoord-supporter Devin. De Boer kan het niet laten om hem van repliek te dienen. En ik ben een beetje Devin-moe.

TikTok

Feyenoord-supporter Richard is blijkbaar niet tevreden over de inzet van Stengs. Op het veld ben je net zo actief. Ook hij krijgt een reactie van De Boer. Ach, houd toch op. Stengs deed tegen Willem II de volledige wedstrijd mee bij Feyenoord, maar kon nieuw puntenverlies van de Rotterdammers niet voorkomen.