BBC schrijft over cruciale week voor Erik ten Hag bij Manchester United

Erik ten Hag moet komende week overleven om aan te blijven als manager van Manchester United, weet BBC. De Nederlander krijgt nog twee wedstrijden de kans om te bewijzen dat hij de juiste trainer is voor the Red Devils.

Volgens onder meer BBC en Sky Sports staat de clubleiding van Manchester United nog altijd achter Ten Hag. Als de Engelse topclub overeind blijft tegen FC Porto en Aston Villa krijgt hij de kans om het tij te keren.

Ten Hag krijgt dus in vier dagen tijd twee cruciale en lastige uitduels voor zijn kiezen. De seizoensstart van Manchester United is allesbehalve goed te noemen.

Manchester United staat momenteel op de twaalfde plaats in de Premier League, met zeven punten uit de eerste zes competitiewedstrijden. In de Europa League begon de club met een teleurstellende remise tegen FC Twente (1-1).

Van Hanegem begrijpt niet dat Ten Hag zoveel kansen krijgt van Manchester United, zo laat hij blijken in zijn column namens het Algemeen Dagblad. “Manchester United is zo matig, je gelooft het gewoon niet. Dat bleek zondag ook weer tegen Spurs (0-3 nederlaag). Nog gekker is dat Ten Hag de vreemdste dingen blijft roepen.”

“Van het geld dat hij mocht uitgeven om zijn elftal te versterken, krijgt een paard de hik. Maar hij heeft het maar over een jonge ploeg, jeugdige aankopen en dat ze nog in een proces of zoiets zitten.”

Kijkend naar de basisopstelling van Manchester United tegen Twente, concludeert Van Hanegem dat het elftal van Ten Hag helemaal niet jeugdig is. “Ik zou het allemaal niet durven zeggen, die onzin. Ja, die Deense spits Rasmus Højlund viel nog in. Die is 21, maar wel 65 miljoen waard. Hoe kan het dat iemand bij zo’n grote club zo veel onzin mag blijven verkopen?”