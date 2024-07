BBC-analisten zijn in de rust laaiend enthousiast over twee man in EK-finale

De analisten van de BBC zijn niet ontevreden over de eerste helft die Engeland op de mat legde in de EK-finale tegen Spanje. Rio Ferdinand en Micah Richards steken de loftrompet over Luke Shaw, die een uitstekende indruk maakt tegenover Lamine Yamal.

Spanje had in de eerste helft veel meer balbezit (65 procent) dan de Engelsen, die echter nauwelijks in de problemen kwamen in defensief opzicht. Dat had mede te maken met het uitstekende spel van linksback Shaw, die na lang blessureleed terugkeerde op het EK. De verdediger van Manchester United staat voor het eerst dit toernooi in de basis.

"Luke Shaw speelt vandaag een cruciale rol voor Engeland", zegt oud-Manchester City-verdediger Richards. "Dat geldt zowel verdedigend als in de counteraanval."

Ferdinand waarschuwde Engeland vooraf voor de dribbels van Yamal. "Rio zei voorafgaand aan de wedstrijd al dat Shaw kort op Yamal moest gaan zitten, en dat is exact wat hij doet", aldus Richards. "Hij wacht geduldig af en op het moment dat hij de kans ziet om Yamal pijn te doen, zit hij er bovenop."

"Hij doet het echt briljant", vervolgt Richards over De ervaring druipt er vanaf. Hij heeft al zo vaak daar gestaan, hij weet precies hoe hij die linkerkant moet bespelen."

Ook Ferdinand vindt dat Shaw het heel goed doet. "Hij heeft Yamal, een van de sterren van het toernooi, 45 minuten lang stilgehouden. Maar er is nog een lange weg te gaan natuurlijk."

Ook John Stones speelt volgens de Engelse analisten een puike wedstrijd. Gary Lineker is onder de indruk van de rust en kalmte die de centrumverdediger uitstraalt op het middenveld van Engeland. "We weten ook over welke voetballende kwaliteiten hij beschikt als speler van Manchester City", vult Micah Richards aan.

"Maar vandaag blinkt hij echt uit in de persoonlijke duels en zijn positionering", looft de analist de verdedigende middenvelder van the Three Lions. Richards wil vervolgens de mening horen van Ferdinand.

"Nico Williams is de laatste speler die je in een één tegen éénduel wil tegenkomen. Stones liet zich de bal afsnoepen, maar herstelde zich razendsnel met een tackle. En hij blijft geduldig als hij een duel aangaat."

"Stones is niet te kloppen bij luchtduels in het strafschopgebied. Maar aan de bal is hij ook bijzonder sterk", gaat Ferdinand verder met zijn lofzang op de controleur van Engeland. "Dit is de John Stones die we ook in een Manchester City-shirt zien. Dit hebben we afgelopen seizoen heel vaak gezien."

