Bazoer laat weer niets van zich horen horen: 'Dan hoeft het op een gegeven moment niet meer'

Bondscoach Dick Advocaat heeft andermaal geprobeerd Riechedly Bazoer te overtuigen van een interlandcarrière bij Curaçao. De verdediger van AZ lijkt daar echter geen trek in te hebben; want hij heeft meerdere telefoontjes onbeantwoord gelaten.

In gesprek met ESPN laat Advocaat weten dat perschef Kees Jansma meerdere malen geprobeerd heeft Bazoer te bereiken. “Kees heeft zes berichten ingesproken, maar daar wordt niet op gereageerd. Dan hoeft het op een gegeven moment niet meer.”

Het is niet de eerste keer dat Bazoer benaderd is om zijn interlands voor Curaçao te spelen. In maart dit probeerde Advocaat al om de verdediger te overtuigen, maar ook toen verliep de communicatie bijzonder moeizaam. “Van Bazoer weet ik niet of hij interesse heeft, want hij heeft niet gereageerd”, vertelde Advocaat in maart in Veronica Offside.

in april maakte presentator Wilfred Genee bekend dat Bazoer eindelijk had gereageerd op de avances van Advocaat. “Hij heeft Advocaat teruggebeld, eindelijk. Hij doet het niet. Dat is toch wel lullig." Daarmee laat Bazoer een kans op speeltijd aan zich voorbijgaan. De 27-jarige Utrechter is bij AZ naar de bank verwezen en kwam dit seizoen pas drie minuten in actie.

Advocaat heeft ook Tahith Chong geprobeerd te overtuigen van een interlandloopbaan bij Curaçao, maar de aanvaller van Luton Town houdt de boot nog even af. Ook door de naam van Justin Kluivert kan een streep.

Kluivert is bij het Nederlands elftal de vervanger van de geblesseerde Joey Veerman. “Kluivert heeft het goed gezien. Ik heb ook gezegd dat hij één van de weinigen is die daar nog voor geschikt voor is”, aldus Advocaat.

Curaçao begint deze week aan de Nations League. Via dat toernooi kunnen de Blauwen zich plaatsen voor de Gold Cup in 2025. Dat wordt een speciale editie, daar landen als Spanje en Frankrijk zijn uitgenodigd om deel te nemen. De FIFA heeft hiervoor gekozen als extra oefening voor de al geplaatste organisatoren van het WK 2026: Mexico, de Verenigde Staten en Canada.

Curaçao is in de Nations League in een poule ingedeeld met St. Lucia, Grenada en Sint Maarten. Op papier is Curaçao de uitgesproken favoriet om de poule te winnen. “Dat moeten ze dan maar waarmaken”, aldus Advocaat. Curaçao begint vrijdag met een uitwedstrijd tegen St. Lucia. Drie dagen later wacht het thuisduel met Sint-Maarten.