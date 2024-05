Bayern München spreekt eigen lijfspreuk tegen met opvallend nieuw tenue

Bayern München heeft het thuistenue voor het seizoen 2024/25 gepresenteerd. Daarbij wijkt het af van de standaard en spreekt het zelfs de eigen lijfspreuk ‘Rot & Weiß ein Leben lang’ (rood en wit een leven lang) tegen, daar het komend seizoen zal aantreden in een volledig rood tenue.

Der Rekordmeister speelt vrijwel elk seizoen in een rood thuistenue, maar dan is er altijd nog wit in het shirt verwerkt. In het huidige tenue zit tevens de spreuk ‘Rot & Weiß ein Leben lang’ verwerkt, maar het tenue van volgend seizoen matcht totaal niet met die spreuk, daar het enkel en alleen rood is.

Het nieuwe shirt bestaat uit drie verschillende kleuren rood. Over het shirt lopen verticale strepen die gevormd worden door heel kleine ruitjes. Het logo van kledingleverancier Adidas en het clublogo bevatten zwarte elementen. Ook het broekje en de sokken zijn rood.

“Bayern München en Adidas hebben een speciaal shirt ontwikkeld voor het nieuwe seizoen, waarmee de hartslag en de passie van de spelers op het veld verbonden worden met de fans in het stadion”, zo valt te lezen op de clubwebsite.

“Voor het eerst in de clubhistorie bevat het design meerdere tinten rood, die staan voor de identiteit, de emotie en de drama van het spel. Rood is al meer dan honderd jaar meer dan alleen een kleur voor Bayern”, zo besluit de club op de site.

Volgens de club zijn de drie tinten rood een eerbetoon aan Bayern, dat als enige Duitse club de Treble won (Bundesliga, DFB-Pokal en Champions League). Toch zijn behoorlijk wat supporters het niet eens met de keuze van de club: zij missen de witte tinten in het tenue.

Bayern zal het nieuwe thuistenue komende zondag voor het eerst gaan dragen. Dan speelt de huidige nummer twee van Duitsland in eigen huis tegen VfL Wolfsburg en kunnen de supporters de spelers in de volledig rode outfits aanschouwen.

