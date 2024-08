Bayern München schrapt Xavi Simons niet van lijst ondanks vertrek naar RB Leipzig

Bayern München hoopt in 2025 terug te kunnen keren voor Xavi Simons. Dit meldt Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sports maandag via X. De aanvallende middenvelder stond de afgelopen maanden ook al op het lijstje van Bayern, dat echter zijn meerdere moest erkennen in RB Leipzig.

De technische leiding van Bayern blijft Simons in de gaten houden en hoopt over een jaar een nieuwe poging te kunnen doen. De mogelijke komst van de Oranje-international is de afgelopen dagen intern besproken bij Bayern, zo weet Plettenberg voorts te melden.

In 2025 staat Simons nog maar twee seizoenen onder contract bij Paris Saint-Germain en de met PSV afgesproken clausule is dan afgelopen. De kampioen uit Eindhoven zou deze zomer een fors deel van de transfersom ontvangen, mocht PSG Simons verkopen. De Fransen kozen daarom voor een nieuwe verhuurperiode van Simons bij Leipzig.

Max Eberl, sportief directeur van Bayern, kent Simons van zijn tijd als bestuurder in Leipzig en onderhoudt volgens Plettenberg nog steeds een goede band met de Nederlander. Mede hierdoor blijft Bayern hopen op een toekomstige deal met Simons.

Wirtz

Simons is overigens niet de topkandidaat voor Bayern. Dat is namelijk Florian Wirtz, afgelopen seizoen de grote smaakmaker bij kampioen en bekerwinnaar Bayer Leverkusen. De verwachting is echter dat de club van trainer Xabi Alonso de hoofdprijs zal vragen voor Wirtz.

Bayern kijkt derhalve naar alternatieven en heeft Simons in dat kader hoog zitten. Der Rekordmeister wil sowieso het middenveld en de aanval versterken. Thomas Müller gaat wellicht snel met pensioen en er is twijfel over het aanblijven van Jamal Musiala.

Populair

Simons werd eerder deze zomer gelinkt aan Manchester United en dus Bayern. Volgens Plettenberg had de Duitse grootmacht maar liefst 90 miljoen euro voor hem over.

