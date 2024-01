Bayern München is woest om nieuws over toptransfer: ‘Dit is de laatste keer’

Bayern München is niet gediend van het ‘nieuws’ dat media naar buiten brachten over de interesse van trainer Thomas Tuchel in een overstap naar FC Barcelona. Daags na de aankondiging van trainer Xavi dat hij de Catalaanse club aan het einde van dit seizoen gaat verlaten gingen geruchten rond dat de huidige coach van der Rekordmeister graag de opvolger zou worden. Totale onzin, meldt Bayern.

Volgens diverse Duitse media solliciteerde Tuchel openlijk voor de vacature bij Barcelona. Hij zou zich op een evenement voor fans lovend geuit hebben over de Spaanse competitie, en zou gezegd hebben 'nog graag een keer te willen verhuizen'.

Tuchel staat pas sinds maart aan het roer bij Bayern, toen hij de ontslagen Julian Nagelsmann opvolgde. Hij beschikt nog over een contract in de Allianz Arena tot medio 2025.

In een persbericht laat Bayern weten not amused te zijn over de berichtgeving rond Tuchel in de Duitse media. Directeur voetbalzaken Christoph Freund en CEO Jan-Christian Dreesen laten in een gezamenlijk bericht weten klaar te zijn met de geruchten.

“Onze hoofdcoach Thomas Tuchel werd zondag, als onderdeel van een fanclubbezoek, door de supporters gevraagd naar zijn coachingcarrière en zijn eerdere ervaringen in het buitenland bij Paris Saint-Germain en Chelsea.”

“Uiteraard gaf hij antwoord op de vragen. Ook beantwoordde hij algemene vragen van fans over Spanje als voetballand. Over Xavi Hernández en zijn opvolger sprak hij nooit, zoals later ten onrechte werd beweerd.”

"We zullen dergelijke onobjectieve uitspraken tegen onze coach, die altijd van dezelfde plek komen, niet langer accepteren”, zo wordt het statement besloten.

