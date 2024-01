‘Bayern München identificeert oude bekende als ideale opvolger van Tuchel’

Xabi Alonso is de voornaamste kandidaat om Thomas Tuchel op termijn op te volgen bij Bayern München. Dit weet Relevo vrijdag te melden. De clubleiding van de regerend landskampioen is onder de indruk van het werk dat de Spaanse coach levert bij Bayer Leverkusen, de huidige koploper in de Bundesliga.

De manier van werken van Alonso en zijn kennis van Bayern vallen naar verluidt in goede aarde bij de beleidsbepalers van der Rekordmeister. De 42-jarige bracht daarnaast zijn laatste drie jaar als speler door bij Bayern, wat volgens bovengenoemde Spaanse krant ook in zijn voordeel spreekt.

Bayern wil volgens Relevo profiteren van het feit dat Alonso voorlopig niet meer in beeld is bij Real Madrid. De Koninklijke besloot vorige week namelijk om het contract met Carlo Ancelotti te verlengen tot de zomer van 2026. Alonso is volgens diverse Spaanse media wel een optie voor Real voor over enkele jaren.

Alonso is sowieso van plan om langer in de Bundesliga werkzaam te blijven en een vervolg bij Bayern staat hem dan ook zeker aan. Het is zijn ultieme doel om de drie grote clubs die hij als speler diende, Bayern, Real en Liverpool, ook als trainer op zijn palmares te hebben.

Intern bij Bayern zijn inmiddels twijfels ontstaan over de vorig jaar maart aangestelde Tuchel. Sommige bestuursleden hebben geen vertrouwen meer in zijn aanpak. Wat ook niet in het voordeel van Tuchel spreekt is de smadelijke 2-1 nederlaag tegen derdeklasser 1. FC Saarbrücken in de beker en de 5-1 oorwassing tegen Eintracht Frankfurt in de Bundesliga.

Bayern moet daarnaast een achterstand van vier punten goedmaken op het Leverkusen van Alonso, dat dit seizoen nog geen enkele keer verloor in de Bundesliga. Het elftal van Tuchel gaat op 10 februari op bezoek bij de lijstaanvoerder in Duitsland.

Er worden resultaten verwacht van Tuchel, ook op Europees vlak. Bayern stuit in de achtste finale van de Champions League op Lazio. De Duitse grootmacht veroverde het miljardenbal voor het laatst in 2020, toen in de finale met 0-1 werd gewonnen van Paris Saint-Germain.

