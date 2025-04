Bayern München ziet opvolger van Thomas Müller in België rondlopen

Bayern München heeft Konstantinos Karetsas in het vizier. Het toptalent van Racing Genk wordt nadrukkelijk in de gaten gehouden door de Duitse grootmacht, zo meldt de Duitse journalist Florian Plettenberg.

Bayern München lijkt na dit seizoen afscheid te gaan nemen van clubicoon Thomas Müller. “Na twee gesprekken met de club lijkt het nu duidelijk: Thomas Müller zal geen nieuw contract krijgen van Bayern voor volgend seizoen”, meldde BILD-journalist Christian Falk op X.

Volgens de Duitse krant hoopt Bayern Müller vroeg of laat wel vast te leggen voor een andere rol binnen te club. Daarmee lijkt er een einde te komen aan een tijdperk. Müller werd in 2000 opgenomen in de jeugdopleiding van Bayern en speelde sindsdien nooit meer voor een andere club. Tot dusver kwam Müller tot liefst 741 officiële duels namens het eerste elftal van Bayern. Daarin was hij goed voor 247 goals en 273 assists.

De koploper van de Bundesliga is alvast de scoutinglijstjes in orde aan het maken voor het aanstaande vertrek van de Duitser. Een van de namen die op de radar van Bayern München is verschenen is Karetsas.

De Griekse-Belg kent dit seizoen zijn definitieve doorbraak bij de koploper van de Belgische Pro League. De zeventienjarige aanvallende middenvelder kwam tot dusver 31 keer in actie voor Genk en was daarin goed voor drie doelpunten en vier assists. Karetsas doorliep verschillende Belgische jeugdelftallen, maar besloot recent de overstap te maken naar het Griekse nationale elftal.

“Bayern blijft de situatie in de gaten houden, maar het aantrekken van een aanvallende middenvelder staat momenteel niet bovenaan hun prioriteitenlijst. Dankzij Thorsten Fink – voormalig Bayern-speler en nu hoofdtrainer van Genk – zijn de banden met München sterk”, meldt Plettenberg op X.

Jan Boskamp noemde het wonderkind eerder al het grootste talent van België. “Het grootste talent is Karetsas. Een Griekse jongen die bij Genk speelt. Hij is zo goed, niet normaal voor iemand van zeventien jaar”, prijst de analist.