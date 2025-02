Jan Boskamp ziet groter talent dan Jorthy Mokio, Rayane Bounida en Mika Godts rondlopen: 'Niet normaal'

Konstantinos Karetsas is het grootste talent van België, zo beweert Jan Boskamp in zijn gloednieuwe podcast Boskamp & Kleine Gijp. De 76-jarige analist geniet wekelijks van de zeventienjarige middenvelder van KRC Genk.

Ajax heeft met Jorthy Mokio (16), Rayane Bounida (18) en Mika Godts (19) drie parels in huis. Nicky van der Gijp vindt dat opvallend. “Eigenlijk spelen de drie grootste talenten van België bij Ajax. Dat is toch gek?”

Boskamp is het daar niet mee eens. “Het grootste talent, we weten nog niet of hij voor België gaat spelen, is Karetsas. Een Griekse jongen die bij Genk speelt.”

“Ik hoop dat hij voor België gaat spelen. Hij speelt wel in de jeugdelftallen en is hier geboren”, vertelt Boskamp. De in Genk geboren Karetsas is momenteel jeugdinternational van België Onder 21.

Boskamp krijgt de vraag of Karetsas echt beter is dan Mokio. “Ja. Hij is zo goed, niet normaal voor iemand van zeventien jaar.” Karetsas genoot in het recente verleden belangstelling van Ajax en Manchester City.

Karetsas is een linksbenige aanvallende middenvelder. Tot dusver speelde hij 1.417 minuten in de hoofdmacht van Genk, verdeeld over 30 officiële wedstrijden. Daarin was Karetsas goed voor twee doelpunten en vijf assists.

Boskamp is overigens wel fan van Mokio. “Zijn uitstraling is zo goed. De kracht die hij uitstraalt, zo zelfverzekerd. Dat heeft die gozer van Genk ook.”