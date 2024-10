Bayern München is zondagavond in extremis tegen een gelijkspel aangelopen. De ploeg van Vincent Kompany leek na een loodzware wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt met een 2-3 zege te vertrekken, totdat Bundesliga-topscorer Omar Marmoush diep in blessuretijd voor een orkaan aan geluid zorgde in de Deutsche Bank Park: 3-3. Bayern blijft op basis van doelsaldo koploper in de Bundesliga. Eintracht, de nummer drie, heeft slechts één punt minder dan de ploeg van Vincent Kompany.

Bij Bayern staat Jamal Musiala voorlopig aan de kant met heupklachten, waardoor hij onder meer ook de komende Nations League-wedstrijd met het Nederlands elftal moet missen. Tegen Frankfurt mocht clublegende Thomas Müller daardoor opdraven op 10. Samen met vleugelspelers Michael Olise en Serge Gnabry moest hij spits Harry Kane zien te bereiken. Bij Frankfurt startte voormalig Ajacied Rasmus Kristensen, en begon ex-PSV'er Mario Götze op de bank.

Bayern controleerde de openingsfase, zonder daarbij te veel haast naar voren te tonen. Frankfurt leunde op zijn organisatie, al kon het niet voorkomen dat Müller al snel gevaarlijk werd. De routinier dook op achter de verdediging van Frankfurt en probeerde in een keer af te werken met een lichte voetbeweging. Net te licht, zo bleek, want doelman Kauã Santos redde vrij eenvoudig.

De Braziliaanse doelman, die midweeks al uitblonk tegen Besiktas, had een schitterende redding in huis op een afstandsschot van Olise, wiens inzet in eerste instantie in de bovenhoek leek te belanden. Uit de daaropvolgende hoekschop was het echter alsnog raak. Müller nam de bal perfect aan bij de tweede paal en gebruikte zijn visie om af te leggen op Kim. De Zuid-Koreaan roste hard binnen: 0-1.

Vrijwel uit het niets kwam Frankfurt op gelijke hoogte. Na een heerlijke counteraanval speelde Ansgar Knauff Aleksandar Pavlovic door de benen. Marmoush was vertrokken en kwam oog in oog te staan met Manuel Neuer, die kansloos was op de inzet van de Egyptenaar: 1-1. Dat uitgerekend Marmoush de doelpuntenmaker was, kwam bepaald niet als een verrassing. Het was voor hem alweer zijn achtste treffer van het seizoen.

Bayern ging op jacht naar de gelijkmaker, kreeg wat kansjes, maar werd keihard geklopt op de counter. Na twee passes was Marmoush vertrokken. Ditmaal liep Ekitiké mee en dat zag ook de Egyptenaar, die breed legde. Ekitiké was te snel voor Kim en schoot met een laag schot raak achter de andermaal kansloze Neuer: 2-1.

In de enerverende eerste helft wist Bayern toch snel langszij te komen. Een kortgenomen hoekschop kwam na enkele korte passjes terecht bij Olise, die zijn schot vanaf randje zestien zag stranden. De verdediging kreeg de bal echter niet weg en dat leidde tot een vrije schietkans voor Upamecano, die van dichtbij de korte hoek vond: 2-2.

Vlak na rust pakte Bayern voor de tweede keer de voorsprong. Kane gaf handig mee aan Olise, die zich met en fraaie voetbeweging van zijn directe tegenstander ontdeed. Daarmee had hij de bal perfect voor zijn linker liggen en schoot hij in de verre hoek raak: 2-3. Bayern had de controle en wilde de wedstrijd in het slot gooien. Santos liet echter zien een prima doelman te zijn.

Het tempo zakte aanzienlijk, wat in het voordeel was van Bayern. Het geloof bij Frankfurt leek ondanks het verschil van slechts één doelpunt te verdwijnen, totdat het vijf minuten voor tijd een enorme kans liet liggen. De voor Ekitiké ingevallen Junior Dina Ebimbe leek de bal voor het inglijden te hebben, maar kwam enkele schoenmaten tekort. Diep in blessuretijd gaf Bayern de zege alsnog weg. Dina Ebimbe kopte door op Marmoush, die keihard afrondde in de verre hoek: 3-3.