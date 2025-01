Bayern München start 2025 met zwaarbevochten zege dankzij 15e competitietreffer Harry Kane

Bayern München heeft zaterdagavond een zwaarbevochten zege op Borussia Mönchengladbach geboekt. Der Rekordmeister liet lange tijd na om één van zijn vele kansen te benutten en leek zichzelf in de vingers te snijden, maar een benutte strafschop van Harry Kane bracht toch uitkomst: 0-1. Bayern neemt zodoende weer afstand van Bayer Leverkusen, dat vier punten minder heeft.

Bij Bayern maakte Manuel Neuer zijn rentree onder de lat. Het clubicoon lag er ruim een maand uit met een ribblessure. Dayot Upamecano ontbrak wegens een schorsing; zijn plek werd ingenomen door Eric Dier. Spits Harry Kane werd in zijn rug gesteund door Thomas Müller. Michael Olise en Leroy Sané moesten vanaf de flanken voor gevaar zorgen.

Bayern wist dat Bayer Leverkusen vrijdag won van Borussia Dortmund (2-3) en dus was de missie nog helderder dan normaal: winnen. Der Rekordmeister speelde een overtuigende eerste helft en legde Gladbach zijn wil op. Met name Müller was bij vlagen ongrijpbaar, maar zijn voortzettingen leverden net niet het voor Bayern gewenste resultaat op.

Met name Leon Goretzka zal zich in de rust hebben afgevraagd hoe het nog 0-0 kon staan. De middenvelder miste enkele opgelegde kansen. Zo kreeg de Duitser een afvallende bal precies goed voor zijn voeten, maar ramde hij naast.

Een bekeken voorzet van Joshua Kimmich leverde Goretzka een nieuwe nieuwe reuzenkans op. De loopactie van de middenvelder was uitstekend, de afronding allesbehalve. In volledige vrijheid hoefde hij alleen nog maar een hoek uit te kiezen. Dat deed hij alleen niet, waardoor Gladbach-goalie Moritz Nicolas toch redding kon brengen.

Gladbach creëerde enkele minuten na rust zijn veruit grootste kans van de wedstrijd. Tim Kleindienst had bij de tweede paal veel meer moeten doen met een perfecte voorzet van Rocco Reitz, maar kopte van dichtbij teleurstellend over.

Gladbach kreeg steeds meer vertrouwen, terwijl Bayern moeite had om die ene uitgespeelde kans te creëren. Lukas Ullrich bracht echter uitkomst. De verdediger van Gladbach vloerde Olise en kreeg een strafschop tegen. Kane pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot raak: 0-1. Het was voor de Bundesliga-topscorer alweer zijn vijftiende treffer van het seizoen.

Bayern kreeg logischerwijs steeds meer ruimte, maar liet na om de wedstrijd in het slot te gooien. Onder meer Alphonso Davies, Kingsley Coman en Serge Gnabry stuitten op de uitstekende Nicolas. Het bleef spannend en Gladbach had maar één momentje nodig. Dat kwam er ook, maar Kleindienst had zijn dag niet. Zodoende wint Bayern en zet het een volgende stap richting de landstitel.