Bayern München revancheert zich na Champions League-zeperd en scoort er als vanouds op los tegen Bochum

Bayern München heeft zich zondagmiddag sterk herpakt na de 4-1 zeperd tegen FC Barcelona in de Champions League woensdag. De ploeg van Vincent Kompany wachtte een Bundesliga-bezoekje aan VfL Bochum en kende een probleemloos verblijf. Vijf verschillende doelpuntenmakers zorgden voor een 0-5 overwinning.

Op bezoek in het Vonovia Ruhrstadion voerde Kompany drie wijzigingen door ten opzichte van het duel met Barça. Konrad Laimer loste Raphaël Guerreiro af als rechtsachter, Jamal Musiala startte als 10 in plaats van Thomas Müller en Kingsley Coman verving op de linkerflank Serge Gnabry.

Aan de kant van Bochum was er een basisplek voor Dani de Wit, die startte op de positie achter de spits. Myron Boadu kampte met heupklachten en zat niet bij de selectie.

Het zou voor de thuisploeg een lange middag worden, zo bleek al snel. Het verzet werd in minuut zestien voor het eerst gebroken, toen Michael Olise een vrije trap fraai in de rechterbovenhoek krulde: 0-1. Ook de 0-2 ontstond uit een standaardsituatie. Een leep balletje van Joshua Kimmich werd door Jamal Musiala binnengekopt.

De derde Bayern-treffer werd wél vanuit open spel gecreëerd. De doelpuntenmaker bij de tweede goal speelde zichzelf vrij en legde af op Harry Kane, wiens linkerbeen feilloos de kruising vond: 0-3.

Ook Leroy Sané mocht nog een duit in het zakje doen. De snelle buitenspeler legde vanaf randje zestien aan en krulde in de verre hoek raak: 0-4. Daarmee was der Rekordmeister nog niet uitgescoord: de slotnoot werd gespeeld door Kingsley Coman en het was meteen de mooiste van de middag.

Alphonso Davies zal niet vaak zo makkelijk een assist op zijn naam hebben gekregen. De Canadese vleugelverdediger speelde Coman in aan de linker zijlijn en keek vervolgens toe hoe de Fransman werkelijk prachtig raak schoot: 0-5.