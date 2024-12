Bayern München maakt vijf treffers en stijgt naar felbegeerde achtste plaats

Bayern München heeft zijn vierde Champions League-zege van het seizoen geboekt. Uit tegen Shakhtar Donetsk maakte der Rekordmeister de vroege openingstreffer van Kévin ongedaan: 1-5. Konrad Laimer, Thomas Müller, Jamal Musiala (2) en Michael Olise waren trefzeker voor Bayern, dat op twaalf punten terechtkomt. Voor het Shakhtar van trainer Marino Pusic wordt het met vier punten een zware kluif om zich bij de beste 24 ploegen te scharen.

Shakhtar, dat in de vorige ronde nog zeer dicht bij een overwinning kwam tegen PSV, trad aan in een 4-1-4-1-formatie, met Danylo Sikan als diepste spits en Georgiy Sudakov en Artem Bondarenko in zijn rug als aanvallende middenvelders. Dan Peretz en Thomas Müller waren bij Bayern de vervangers van de geblesseerden Manuel Neuer en Harry Kane. Raphaël Guerreiro was de linksback bij afwezigheid van Alphonso Davies, die eveneens wegens een blessure verstek moest laten gaan.

Shakhtar ging bijzonder voortvarend van start in de Veltins Arena in Gelsenkirchen, waar de Oekraïners door de oorlog hun thuiswedstrijden in de Champions League afwerken. Oleksandr Zubkov stuurde Kévin diep. De Braziliaan stond geen buitenspel doordat Kim Min-jae stond te slapen. De Zuid-Koreaan werd daarna bovendien uitgekapt door de Braziliaan, die de verre hoek vond met een gekruld schot: 1-0.

Toch wist Bayern zich al snel te herstellen. Olise kreeg de bal net niet lekker mee, maar daardoor kreeg Laimer plots wel een grote schietkans. De Oostenrijker bleef kalm en schoot hard raak in het dak van het doel: 1-1. Bayern nam nadien het heft in handen. Jamal Musiala probeerde de volgende treffer te forceren, maar had de pech dat zijn schot net op het dak van Shakhtar-doelman Dmytro Riznyk terechtkwam.

In de blessuretijd van de eerste helft greep Bayern de voorsprong. Leroy Sané veroverde de bal op het middenveld en gaf mee aan Musiala. Musiala had meerdere opties, maar besloot te kiezen voor Müller. Dat bleek een uitstekende keuze, want Müller schoof rustig binnen in de verre hoek en liet de vele Bayern-fans op de tribunes in Gelsenkirchen juichen: 1-2.

Voormalig Ajacied Lassina Traoré, spelend met rugnummer 2, tekende voor het eerste gevaar na rust met een schot dat via een Bayern-verdediger tot hoekschop werd verwerkt. Musiala leek daarna uit een hoekschop voor de 1-3 te tekenen, maar door een overtreding op Riznyk ging daar een streep door.

Toch hoefden de Bayern-fans niet lang te wachten om alsnog een volgende treffer te vieren. Olise werd gevloerd in de zestien, ging zelf achter de toegekende strafschop staan en schoot onhoudbaar raak achter Riznyk: 1-3.

In de slotfase liep Bayern uit naar een nog ruimere zege. Musiala schoot van dichtbij in de korte hoek, waarna het slotakkoord gespeeld werd door Olise, die de bal na een heerlijk dribbel binnenliep: 1-5.