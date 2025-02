Bayern München krijgt stug Werder Bremen klein op speciale avond voor Harry Kane

Bayern München heeft vrijdag drie belangrijke punten bijgeschreven in de jacht op de titel in de Bundesliga. De koploper won op eigen veld met 3-0 van Werder Bremen, met wederom een hoofdrol voor Harry Kane, die de grens van 20 goals heeft gepasseerd in competitieverband. Bayern staat negen punten voor op nummer twee Bayer Leverkusen, dat zaterdag op bezoek gaat bij VfL Wolfsburg.

Bayern was dominant voor rust, maar kansen waren niet besteed aan onder meer Kane, Jamal Musiala en Michael Olise. Werder Bremen verdedigde stug en was het gelukkigst met de 0-0 tussenstand halverwege. Daar kwam ruim tien minuten na de hervatting verandering in, en niet in het voordeel van de bezoekers.

Kane, die kort daarvoor de lat teisterde, mocht aanleggen voor een strafschop na hands in de zestien van Bremen. De Engelse topschutter schoot vervolgens vanaf elf meter raak in de linkerbenedenhoek. Kort daarna kwam Bremen goed weg toen de bedrijvige Kane net naast schoot.

Bayern trok het initiatief duidelijk naar zich toe in het laatste halfuur in Zuid-Duitsland. Bremen vocht voor wat het waard was en zag doelman Michael Zetterer uitstekend redden op inzetten van Musiala, Olise Dayot Upamecano. Het bleef vanwege de 1-0 stand spannend in de Allianz Arena.

Vincent Kompany kon tien minuten voor het einde opgelucht ademhalen. Konrad Laimer gaf voor en Leroy Sané tikte de 2-0 voor Bayern binnen. De Belgische coach had een gouden hand van wisselen, want Sané was net daarvoor het veld ingekomen voor Kingsley Coman.

Daarmee was het verzet van Bremen, de nummer acht in de Bundesliga, wel gebroken. Het werd zelfs nóg erger toen Anthony Jung ver in blessuretijd een strafschop veroorzaakte en Kane vanaf elf meter zijn tweede van de avond liet noteren en zijn 21ste van het seizoen.

Bayern kon de wedstrijd rustig uitspelen en alvast denken aan het vervolg in de Champions League tegen Celtic, dinsdag de opponent van der Rekordmeister. Drie dagen later volgt de Bundesliga-kraker op bezoek bij Leverkusen.