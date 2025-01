Bayern München kent prima laatste generale voor Champions League-duel met Feyenoord

Bayern München heeft zaterdag overtuigend afgerekend met VfL Wolfsburg. Der Rekordmeister won dankzij een dubbelslag van Leon Goretzka en een treffer van Michael Olise met 3-2 van die Wölfe. Koploper Bayern staat nu zeven punten voor op naaste achtervolger Bayer Leverkusen, dat nog wel een duel tegoed heeft.

Bij Bayern was Harry Kane de spits van dienst. De Engelse Bundesliga-topscorer werd in zijn rug gesteund door Leroy Sané, Olise en Coman. Kim Min-jae heroverde zijn basisplaats in het hart van de verdediging, waardoor Eric Dier op de bank belandde.

Bayern ging goed van start in de eigen Allianz Arena en kwam halverwege de eerste helft op voorspong. Joshua Kimmich gaf mee aan Goretzka, die richting de zestien dribbelde en vanaf een meter of twintig feilloos raak schoot in de verre hoek: 1-0.

De 1-0 stand bleef niet lang staan. Amper vijf minuten na de openingstreffer maakten de bezoekers gelijk via Mohamed Amoura. De Algerijn meldde zich na een alternatieve vrije trap op randje zestien en krulde de bal heerlijk in de verre hoek: 1-1.

Nog voor rust rechtte Bayern de rug. Een houdbaar schot van Olise bleek toch niet zo houdbaar voor Wolfsburg-goalie Kamil Grabara. De Pool verkeek zich op het afstandsschot van de Fransman en tikte de bal niet naast, maar in zijn doel: 2-1.

Na een uur spelen gooide Goretzka het duel in het slot. Een vrije trap van Olise belandde perfect op het hoofd van de middenvelder, die ontsnapte aan de aandacht van de gehele Wolfsburg-defensie en binnenkopte: 3-1.

Bayern liet daarna in de persoon van Coman een gigantische kans op de 4-1 liggen. De Fransman werd perfect bediend via een lange bal van achteruit en schoot in de één op één centimeters naast. Amoura maakte vlak voor tijd nog 3-2, maar daar bleef het verder bij.

Bayerns volgende wedstrijd vindt plaats in Rotterdam-Zuid, waar Feyenoord in Champions League-verband woensdag de tegenstander zal zijn.