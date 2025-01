Bayern München hertelt zich van Feyenoord-zeperd én loopt uit in titelrace

Bayern München heeft zich zaterdagmiddag hersteld van de midweekse 3-0 nederlaag bij Feyenoord. De ploeg van trainer Vincent Kompany won met 1-2 op bezoek bij SC Freiburg. Harry Kane tekende voor rust voor de openingstreffer. Na de onderbreking zorgde Kim Min-jae voor de 0-2, waarna Matthias Ginter voor een spannende slotfase zorgde. Bayern loopt dankzij de zege uit op Bayer Leverkusen, dat niet verder kwam dan 2-2 bij RB Leipzig. Het gat tussen de twee titelkandidaten bedraagt daardoor zes punten.

Bayern begon zonder al te grote verrassingen aan het duel. Alphonso Davies liep tegen Feyenoord een blessure op en werd vervangen door Raphaël Guerreiro. Verder werd spits Kane in zijn rug gesteund door Leroy Sané, Jamal Musiala en Serge Gnabry. Bij Freiburg was er een basisplaats voor ex-Eredivisionist Ritsu Doan.

Bayern was gretig om de zeperd in Rotterdam-Zuid recht te zetten en begon dan ook scherp. Musiala kwam al vroeg in de wedstrijd dicht bij de openingstreffer, maar de Duits international gaf iets te veel effect mee aan zijn inzet, die tegen de paal belandde. Even later was het alsnog raak. Kane draaide fraai weg van zijn directe tegenstander en schoot hard en laag raak: 0-1.

Nadat de zeventiende Bundesliga-treffer van Kane officieel werd goedgekeurd, viel Bayern wat terug. De ploeg verlaagde het tempo en meldde zich minder prominent rond de zestien van de thuisploeg. Freiburg was aanvallend onmachtig, waardoor 0-1 geen onlogische ruststand was.

Vlak na de onderbreking leek Musiala na een scherpe voorzet van Kane voor de 0-2 te zorgen, maar vlak voor hij kon binnenschieten verwerkte Ginter de bal tot hoekschop. Daaruit werd het alsnog 0-2. Kimmich slingerde de bal op het hoofd van Kim, die doelman Noah Atubolu aftroefde en binnenkopte.

Daarmee leek het duel praktisch gespeeld. Bayern liet in de persoon van Gnabry na de 0-3 te maken, nadat de vleugelspeler wild over schoot in plaats van de bal in het verre hoekje te plaatsen. Dat leek geen gevolgen te hebben, maar het werd toch nog spannend.

Freiburg verdiende twintig minuten voor tijd een hoekschop, waaruit Ginter via de binnenkant van de paal raak kopte: 1-2. Het leidde een bij vlagen hectische slotfase in, waarin Bayern standhield en de voorsprong over de streep trok.