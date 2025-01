Bayern München heeft een week voor Feyenoord-uit geen kind aan TSG Hoffenheim

Bayern München heeft woensdag laten zien in prima vorm te verkeren. In de eigen Allianz Arena bleek de ploeg, die het over precies een week opneemt tegen Feyenoord, veel te sterk voor TSG Hoffenheim: 5-0. Leroy Sané (2), Raphaël Guerreiro, Harry Kane en Serge Gnabry tekenden voor de treffers, die ervoor zorgen dat het gat met naaste achtervolger Bayer Leverkusen weer vier punten bedraagt. Voor Hoffenheim zijn de zorgen op plek vijftien groot.

Bij Bayern viel op dat zowel Michael Olise als Jamal Musiala op de bank begon. Sané en Thomas Müller, die de voorhoede vormden met Kane en Kingsley Coman, kregen de voorkeur van trainer Vincent Kompany. Centraal achterin mocht Eric Dier het laten zien, wat ten koste ging van Kim Min-jae.

Bayern was vooraf de torenhoge favoriet om dit duel in winst om te zetten en gaf Hoffenheim geen moment het gevoel dat er wat te halen viel. Het scorebord gaf al in de twaalfde minuut een 2-0 stand weer. De score werd geopend door Sané, die een slim passje van Müller ontving en genadeloos uithaalde in de verre hoek: 1-0.

Vijf minuten later viel de tweede Beierse treffer. Kane gaf op precies het juiste moment mee aan de opstomende Guerreiro, die met veel gevoel de verre hoek vond. Bayern had de smaak te pakken en bleef aandringen, al ontbrak het bij Alphonso Davies en Sané aan het benodigde geluk.

Bayern zou alsnog snel zijn derde treffer maken, al kreeg het daarbij wel de hulp van Kevin Akpoguma. De Nigeriaanse centrumverdediger van Hoffenheim maakte hands in de zestien, reden genoeg voor arbiter Timo Gerach om na een VAR-check naar de stip te wijzen. Kane benutte het buitenkansje: 3-0.

Bayern bleef gas geven en kwam enkele minuten na rust alweer op 4-0. Mathys Tel, die aan het begin van de tweede helft inviel voor Coman, legde de bal panklaar bij de tweede paal. Müller kwam net tekort om te koppen, maar tot opluchting van de Allianz Arena dook Sané daar op om met binnenkant voet alsnog voor de 4-0 te tekenen.

Nadat Kane er niet in slaagde Hoffenheim-goalie Oliver Baumann te passeren, was het even later alsnog raak voor de ploeg van Kompany. Na een schitterende combinatie door het midden viel de bal enigszins fortuinlijk voor de voeten van Gnabry, die van dichtbij geen moeite had om Baumann te passeren: 5-0.