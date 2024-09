Bayern München doet zichzelf veel tekort met gelijkspel in topper tegen Bayer Leverkusen

Bayern München heeft zaterdagavond nagelaten de volle buit te pakken tegen titelconcurrent en landskampioen Bayer Leverkusen. De ploeg van trainer Vincent Kompany domineerde in de eigen Allianz Arena, maar wist de verrassende openingstreffer van Robert Andrich slechts deels goed te maken via een heerlijke uithaal van Aleksandar Pavlovic: 1-1. Zodoende lijdt Bayern zijn eerste puntenverlies van het seizoen, maar staat het met 13 punten uit 5 duels nog wel bovenaan, gevolgd door Borussia Dortmund (11) en Leverkusen (10).

Bij beide ploegen waren er geen verrassingen waar te nemen. Harry Kane was de diepste spits van Bayern en werd ondersteund door Michael Olise, Jamal Musiala en Serge Gnabry. Bij Leverkusen was er uiteraard een basisplaats voor Jeremie Frimpong rechts op het middenveld. Martin Terrier en Florian Wirtz ondersteunden spits Victor Boniface.

Bayern greep het initiatief in de openingsfase, waarin het meerdere kleine kansjes kreeg. Zo kwam Dayot Upamecano net niet helemaal lekker uit en kopte hij uit een hoekschop over. Luttele minuten later zag Raphaël Guerreiro zijn kiezelharde schot een kleine meter naast het doel van Leverkusen-goalie Lukas Hrádecký gaan.

Ondanks de opvallend behoudende speelwijze van Leverkusen slaagden de bezoekers er bij lange na niet in om het gevaar van Bayern te verijdelen. Dat kwam onder meer tot uiting via een heerlijke dribbel van Musiala, die vier man passeerde en een vrije trap op randje zestien verdiende. Olise ontfermde zich over het buitenkansje en plaatste de bal op het dak van het doel.

De dominantie van Bayern maakte het des te verrassender dat Leverkusen na een half uur op voorsprong kwam. Een hoekschop van Alejandro Grimaldo schoot door tot bij Granit Xhaka, die het overzicht behield en teruglegde op Andrich. De Duits international dacht niet na en vond de verre hoek met een harde schuiver van een meter of achttien van het doel 0-1.

Bayern bleef ondanks die tegenslag veel beter dan Leverkusen. Musiala had nog de pech dat zijn schot rakelings over ging, maar vijf minuten voor rust was het alsnog raak. Edmond Tapsoba kopte een voorzet recht in de voeten van Pavlovic, die in een keer geweldig uithaalde en via de handschoen van Hrádecký het net vond: 1-1.

Het mocht een klein wonder heten dat Bayern drie minuten na rust niet op voorsprong kwam. Een heerlijke voorzet van Kane kwam terecht bij Gnabry, wiens eerste inzet tegen de binnenkant van de paal belandde. Uit de rebound belandde de bal andermaal perfect voor de voeten van Gnabry, die ditmaal van dichtbij de lat trof.

Leverkusen had vrijwel niets te vertellen in de Allianz Arena en kwam zeer goed weg toen Olise van heel dichtbij niet scoorde, maar tegen Hrádecký schoot. Ook de volgende kans was voor Bayern. Ditmaal was het Kimmich die het probeerde en pech had, daar hij net iets te veel naar de zijkant mikte en nipt naast schoot.

Leverkusen dacht in de slotfase zelfs nog even aan een geniepige zege. Manuel Neuer had echter geen moeite met de slappe poging van Wirtz. Het laatste woord was voor Bayern, dat er in blessuretijd alsnog bijna met de zege vandoor ging. Tot zijn opluchting zag Hrádecký dat de poging van Konrad Laimer naast zijn doel belandde.