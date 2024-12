Bayer Leverkusen slaat snel toe en geeft bekerzege op Bayern München passend vervolg

Bayer Leverkusen heeft zaterdag gedaan wat het moest doen met het oog op de bovenste plaatsen in de Bundesliga. De regerend landskampioen had in de eigen BayArena vrij weinig moeite met St. Pauli, dat door treffers van Florian Wirtz en Jonathan Tah bij rust tegen een 2-0 achtstand aankeek. Vlak voor tijd bracht Morgan Guilavogui de spanning nog even terug, maar Leverkusen hield stand: 2-1. De ploeg van trainer Xabi Alonso staat nog altijd zeven punten achter koploper Bayern München.

Aan de kant van Leverkusen werd Nathan Tella beloond voor zijn heldenrol in de midweekse bekerkraker tegen Bayern München (0-1). Zijn basisplaats ging wel ten koste van Jeremie Frimpong, die na een uur zou invallen. Bij afwezigheid van zowel Victor Boniface als Patrik Schick begon Wirtz als valse spits. Aleix García en Exequiel Palacios ondersteunden Wirtz in de aanval.

Leverkusen had nog geen zes minuten nodig om de voorsprong te pakken. Wirtz dook de ruimte in, kreeg de bal aangespeeld van Granit Xhaka en speelde Eric Smith schitterend door zijn benen, voordat hij zijn prachtige actie bekroonde met een onhoudbaar schot: 1-0.

Leverkusen nam al snel verder afstand van St. Pauli. García plaatste een hoekschop tot bij de tweede paal, waar de kopsterke Tah zijn duel won en doelman Nikola Vasilj kansloos liet door overtuigend binnen te knikken: 2-0.

St. Pauli was in aanvallend opzicht onmachtig en kwam vlak voor rust goed weg, toen Tella voor het tweede duel op rij op het scorebord leek te verschijnen. De Nigeriaan schatte de pass van Xhaka op waarde en verschalkte Vasilj, maar zag zijn treffer worden afgekeurd wegens buitenspel.

In de eerste fase na rust deed Leverkusen het rustig aan, wat St. Pauli de gelegenheid gaf om eens aan aanvallen te denken. Guilavogui liet tot tweemaal toe na om de aansluitingstreffer te noteren, waarna het duel praktisch gespeeld leek.

Leverkusen drong in de slotfase nog enigszins aan, maar die Werkself wist de marge niet meer te vergroten. Xhaka kwam nog het dichtst bij, maar de Zwitser wist zijn uitstekende wedstrijd niet te bekronen met een treffer. De middenvelder schoot nipt naast. Tien minuten voor tijd werd het toch nog even spannend, toen Guilavogui hard raakschoot in het dak van het doel. Verder dan dat kwam de ploeg uit Hamburg echter niet.