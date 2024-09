Bayer Leverkusen pakt diep in blessuretijd drie punten na spectaculair duel

Bayer Leverkusen heeft op het nippertje drie punten overgehouden aan het duel met VfL Wolfsburg. Na een spectaculaire eerste helft keek de ploeg van trainer Xabi Alonso in de rust tegen een 2-3 achterstand aan. Piero Hincapié maakte snel na de hervatting de gelijkmaker, en het leek vervolgens bij 3-3 te blijven. Niet voor het eerst won Leverkusen in blessuretijd alsnog. Ditmaal was Victor Boniface het feestvarken: 4-3.

Leverkusen begon slordig aan de wedstrijd en kwam na nog geen vijf minuten spelen op achterstand. Een voorzet van Mohamed Amoura leek aan te komen bij Tiago Tomás. Paris Saint-Germain-huurling Nordi Mukiele dacht de bal weg te kunnen werken, maar onder druk van Tomás liep hij de bal in zijn eigen doel achter de kansloze Lukas Hrádecký: 0-1.

Gek lang bleef die stand niet op het scorebord staan in de BayArena. Een kopbal uit een vrije trap was eerst nog een prooi voor Wolfsburg-goalie Kamil Grabara. De bal belandde aan de zijkant van de zestien, waar Granit Xhaka Florian Wirtz vrij zag staan op randje zestien. De Duits international kreeg de bal op een presenteerblaadje en rondde met een laag schot af in de verre hoek: 1-1.

Na een half uur moest Grabara opnieuw vissen. Een scherpe voorzet van Alejandro Grimaldo belandde bij de tweede paal, waar Jonathan Tah de bal in de verre hoek plaatste: 2-1. Er waren wat protesten bij Wolfsburg, daar Wirtz in de aanloop naar de treffer een overtreding zou hebben begaan op Mattias Svanberg. De arbiter ging daar echter niet in mee.

Leverkusen probeerde door te drukken, maar kreeg vlak voor rust juist een flinke domper te verwerken. Een zeer scherpe hoekschop van Jakub Kaminski belandde vlak voor de neus van Hrádecký, die echter geen weg zag om Sebastiaan Bornauw van het koppen te beletten: 2-2.

Het ging van kwaad tot erger voor Leverkusen. In de eerste minuut van de blessuretijd van de eerste helft moest de ploeg van Alonso voor de derde keer vissen. Svanberg had aan een beweging genoeg om zich te ontdoen van Edmond Tapsoba, en creëerde daarmee een vrije schietkans voor zichzelf. Tah kwam te laat, en Svanberg krulde de bal in de verre hoek: 2-3.

Na rust ging het doelpuntenfestijn vrolijk verder. Aleix García slingerde een hoekschop heerlijk voor het doel, waar Hincapié optimaal van profiteerde met een rake kopbal: 3-3. Beide ploegen werden in het restant gevaarlijk, maar de treffer leek niet te vallen. Ook niet toen een blunder van Hrádecký, die veel te ver zijn doel uitkwam, nipt zonder gevolgen bleef. En ook niet na de rode kaart voor Yannick Gerhardt, die te hard doorging op Jeremie Frimpong.

Maar als er één ploeg is die je nooit moet afschrijven, is het Leverkusen. Die Werkself won het afgelopen jaar vaak in blessuretijd en ook Wolfsburg werd uiteindelijk aan de zegekar gebonden. Na een scrimmage voor het doel was het Boniface die net te veel ruimte kreeg, draaide en in de 93ste minuut raakschoot in de korte hoek: 4-3.